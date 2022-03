Hohe Spritpreise in Nagold

2 Die MTB-Tankstelle in Iselshausen am Dienstag im Sahara-Rot: Hohe Spritpreise belasten die Verbraucher. Foto: Fritsch

Die Benzinpreise sind so hoch wie nie – Erleichterung ist noch nicht in Sicht: Die hohen Kosten an der Tankstelle belasten nicht nur private Verbraucher, auch Unternehmen haben zu kämpfen. Ein Nagolder Spediteur und ein Kraftstoffhändler berichten, wie es um ihre Branche steht.















Nagold - Beim Blick auf die Zapfsäule kann man es kaum glauben: Mit Diesel- und Benzinpreisen mittlerweile weit über zwei Euro pro Liter schnellte der Kraftstoffpreis seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine rekordmäßig in die Höhe. Viele Verbraucher stellt das vor ein Problem, so belastet das Pendeln zur Arbeitsstelle den Geldbeutel extrem und auf öffentliche Verkehrsmittel ist auch nicht immer Verlass. Doch nicht nur Privat-Verbraucher belasten die hohen Spritkosten: Auch Tankstellen-Betreiber und Spediteure klagen.