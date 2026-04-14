Hohe Schuldenlast: So will Bad Liebenzell weiter sparen

Die Stadt Bad Liebenzell schreibt ihr Haushaltssicherungskonzept fort. Was wurde schon erreicht? Und auf was müssen sich die Liebenzeller noch einstellen?
Die Stadt kämpft mit einer hohen Schuldenlast. Alles in allem liegt sie bei mehr als 80 Millionen Euro. Dass die Kommune seit Jahren defizitäre Haushalte produziert, macht die Lage nicht besser. Wird der Plan für dieses Jahr mit einem Defizit von über sieben Millionen Euro genehmigt, steigen die Schulden weiter an. Dass Handlungsbedarf besteht, wissen sie sowohl in Bad Liebenzell als auch in der Kommunalaufsicht im Calwer Landratsamt.