1 Kann lecker und teuer sein: ein Glas Organgensaft. Foto: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa Wer im Supermarkt Orangensaft kaufen möchte, der sollte sich klar sein: Das kann teuer werden. Eine Statistik zeigt, dass manch Konsument deswegen die Finger ließ vom gelben Genuss.







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Bonn - Wegen hoher Preise sind in Deutschland im vergangenen Jahr deutlich weniger Fruchtsäfte getrunken worden. Der Pro-Kopf-Verbrauch sei um rund acht Prozent auf 20,3 Liter gesunken, teilte der Verband der deutschen Fruchtsaft-Industrie in Bonn mit - es waren 1,7 Liter weniger als 2024. Verbandshauptgeschäftsführer Klaus Heitlinger begründete diese Entwicklung mit gestiegenen Preisen. Es geht vor allem um Orangen- und Apfelsaft. Während der Preis für Orangensaft anzog, blieb der Durchschnittspreis für Apfelsaft dem Verband zufolge in etwa gleich.