Droht an Nagold, Enz und Co. Hochwasser?

1 Teilweise, wie hier bei Kentheim, stehen im Kreis Calw die Wiesen unter Wasser. Foto: Bernd Mutschler

Wer dieser Tage einen Blick auf die Gewässer im Kreis Calw riskiert, stellt fest: Diese führen ziemlich viel Wasser. Könnten sie auch über die Ufer treten? Das Landratsamt gibt auf Anfrage unserer Redaktion eine Prognose ab.









In Niedersachsen, im Süden Sachsen-Anhalts und im Norden Thüringens sind seit Tagen weite Flächen überflutet. Auch in Nordrhein-Westfalen steigen die Pegelstände wieder; in Hessen, im Saarland und in Bayern herrscht Alarmbereitschaft.