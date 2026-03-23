Hohe Nachfrage: Warum die Wohnungsnot im Kreis Lörrach weiter zunimmt

„Die Nischen von bezahlbarem Wohnraum werden immer rarer.“ Dieses Fazit zieht der AGJ-Fachverband für Prävention und Rehabilitation in der Erzdiözese Freiburg.
Steigende Preise und eine auch fluchtbedingt anhaltend hohe Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt stellen für den Fachverband die größte Herausforderung dar. Umso mehr sind sie darum bemüht, drohende Wohnungsverluste rechtzeitig abzuwenden. AGJ-Leiter Stefan Heinz spricht vom Grundsatz einer „Verhinderung von Verschlimmerungen“. Dafür ist die Fachstelle Wohnungssicherung auf Mithilfe angewiesen.