Hohe Nachfrage: Warum die Wohnungsnot im Kreis Lörrach weiter zunimmt

Steigende Preise und eine auch fluchtbedingt anhaltend hohe Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt stellen für den Fachverband die größte Herausforderung dar. Umso mehr sind sie darum bemüht, drohende Wohnungsverluste rechtzeitig abzuwenden. AGJ-Leiter Stefan Heinz spricht vom Grundsatz einer „Verhinderung von Verschlimmerungen“. Dafür ist die Fachstelle Wohnungssicherung auf Mithilfe angewiesen.

Von einer fristlosen Kündigung oder Räumungsklage bedrohte Personen sollten sich möglichst frühzeitig bei der AGJ melden, appelliert Heinz an die Bevölkerung. Denn die Erfahrung zeigt, dass Hilfe deutlich schwieriger wird, wenn eine Obdachlosigkeit erst einmal eingetreten ist. Bei 327 Haushalten, die im vergangenen Jahr von dieser Fachstelle erreicht wurden, konnten immerhin 93 Wohnungen gesichert werden, unter anderem, indem Spendengelder für Mietschulden eingesetzt wurden. In weiteren 55 Fällen konnte die AGJ für alternativen Wohnraum sorgen.

Insgesamt 915 Personen hatten den Beratungsdienst im vergangenen Jahr aufgesucht - „oftmals in größter Not“, wie betont wird. Das waren elf Prozent mehr als im Vorjahr und sogar 49 Prozent mehr als im Jahr 2022. Die Notschlafstelle wurde von 111 Wohnungslosen genutzt. Auch hier deutet sich seit 2022 mit 84 Übernachtungen eine Tendenz nach oben an.

Längerfristige Wohn- und Betreuungsangebote

Ebenfalls gestiegen ist dem Bericht zufolge die Anzahl jener Personen, die längerfristige Wohn- und Betreuungsangebote in Anspruch nehmen. Heinz spricht hier von oftmals komplexen Problemkonstellationen mit Suchterkrankungen oder psychischen Problemen, die einen immer größeren Hilfebedarf erfordern würden. Auf 85 Hilfesuchende entfielen im vergangenen Jahr 9209 Übernachtungen; im Vorjahr nahmen 75 Personen 8391 Übernachtungen in Anspruch. Von den 33 Personen, die das betreute Wohnen beziehungsweise die stationären Hilfen wieder verließen, seien lediglich zwei auf die Straße zurückgekehrt. Bei 24 Personen hatte sich die Lebenssituation zumindest stabilisiert, neun weitere bezogen eine eigene Wohnung.

Hoch ist auch die Nachfrage nach den beiden Tagesstätten in Lörrach und Weil am Rhein. Diese Begegnungsorte bieten nicht nur Schutz vor Witterung, sondern auch Waschmöglichkeiten, Kleiderkammern, WLAN und ein Essensangebot. Die beiden Einrichtungen erhalten vom Landkreis einen Personalkostenzuschuss. In Weil am Rhein werden die Betriebskosten durch den Verein „Hilfe für Wohnungslose“ abgedeckt.

Für viele ist der Gang zum Arzt eine Hürde

Für die ärztliche Versorgung sorgen Judith Thoma und Thomas Hönig. Denn für viele Obdachlose stellt der Gang zum Arzt eine hohe Hürde dar, nicht zuletzt, weil häufig die Krankenversicherung fehlt. Bewährt habe sich zudem das Projekt „LÖ Housing“ in Kooperation mit der Stadt und der Wohnbau Lörrach, erklärte Heinz, der auf eine Verlängerung über dieses Jahr hinaus hofft. Gemeinsam mit den Menschen in Wohnungsnot werden dabei Hand in Hand neue Perspektiven entwickelt, wobei sich die Wohnqualität, etwa mit kleinen Apartments in der Schlichtergasse, deutlich von herkömmlichen Obdachlosenunterkünften unterscheidet. Marc Horn sucht die Menschen auch auf der Straße auf, eine Praxis aus den Corona-Jahren, die sich bewährt hat. Manchmal geht es darum, den bestehenden Anspruch auf Bürgergeld durchzusetzen, weshalb er nun gespannt ist, welche Änderungen die Umstellung auf „Grundsicherung“ ab Juli für Wohnungslose mit sich bringen wird. Personen, die keine Hilfe in Anspruch nehmen wollen, versucht er zumindest im Blick zu behalten, verteilt hier und da Schlafzelte, Isomatten oder Einkaufsgutscheine.

Häufig kommt es zu Rückfällen

Viel Geduld, sozialpädagogisches Fingerspitzengefühl sowie Antennen dafür, wer sich überhaupt helfen lassen möchte, braucht auch Hrvoje Miloslavic für seine Arbeit in Rheinfelden und Schopfheim. Häufig komme es zu Rückfällen. Doch manche kämen wieder und kriegen am Ende doch noch die Kurve.

In Friedlingen haben sich Befürchtungen rund um den neu gestalteten Rheinpark nicht bewahrheitet. Das Nebeneinander von Familien und Wohnungslosen funktioniere wider Erwarten gut, sagt Oliver Killmann von der „Wärmestube“. Allerdings gebe es in Weil am Rhein keine Notschlafstelle, lediglich einen Erfrierungsschutz für die Wintermonate.

Dass es oft eine ganze Bandbreite an Gründen gebe, warum jemand wohnungslos wird, berichtet Veit Biersack von den Lörracher Fachstellen. Er sieht bei der Koordinierung der Netzwerke trotz guter Ansätze noch Luft nach oben.

Sie alle bedauern, dass ihre Möglichkeiten oftmals am nicht vorhandenen Wohnraum scheitern. Gemeinsam appelliert das AGJ-Team deshalb an die Politik, den sozialen Wohnungsbau weiter voranzutreiben. Dies, so betonen sie, sei auch eine gute Maßnahme gegen den Fachkräftemangel. Denn ein Arbeitsplatz ist in der Region weitaus leichter zu finden als eine Wohnung.