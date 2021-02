Hohe Nachfrage durch Pandemie Höfener Hundezüchterin warnt vor illegalen Welpen aus dem Netz

"Eigentlich wollte ich ganz klassisch einfach einen Hund haben", erzählt sie. Dabei ist sie dann schon vor Jahren auf die Rasse Labrador Retriever gestoßen und mit einem Rüden hat alles angefangen. Mit ihrem Hund traf sie dann bei vielen Veranstaltungen auf andere Labrador-Besitzer und Züchter und erntete viel Bewunderung für ihren Rüden, sodass sie irgendwann überlegt hat, dass er sich vielleicht auch zur Zucht eignen könnte. Doch das geht in Deutschland nicht so einfach. Denn bevor der Hund vom Labrador Club Deutschland, der Mitglied im Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) ist, zur Zucht zugelassen wird, muss er strenge Vorgaben erfüllen. Beim Züchten sei es wichtig, so erzählt Rapp, die Rasse voranzubringen. Deshalb wird unter anderem die Hüfte und die Ellenbogen untersucht.

Außerdem muss der Hund einen Wesenstest bestehen und der Stammbaum wird genau geprüft. Für die Zuchtzulassung sind zudem noch diverse Gentests und ein Formwert (Beurteilung des rasse­typischen Aussehens) notwendig. "Erst wenn das erledigt ist, darf man den Hund zur Zucht geben", erklärt die Züchterin. Als dies alles bei ihrem Hund geschafft war, waren dann auch einige Züchter mit ihren Hundedamen zum Decken da. Irgendwann hat sie sich dann gesagt, "das können wir auch". Daraufhin hat sie ihre erste Hündin gekauft – Mocca. Und: "So hat das bei uns angefangen". Das war 2014. Um den jeweils richtigen Partner für ihre Hündin zu finden – und den Genpool zu erweitern – war viel Recherche notwendig. Und so manche weite Reise durch Europa, etwa nach Schottland, Polen oder Norwegen. Für den mittlerweile fünften Wurf reisten die Rapps nach Schweden. Und jetzt warten die "E-Chen" darauf, dass sie alt genug sind, um zu ihren neuen "Welpenleuten" zu kommen. Das passiert, wenn die kleinen Hunde acht Wochen alt sind.

Bis es soweit ist, wird es eben eng in der Wohnung der Rapps. Dabei gäbe es in dem Haus auch andere Möglichkeiten, die Hunde unterzubringen. Aber das will sie nicht. "Ich finde, die Welpen gehören in unseren Lebensraum". Das bedeutet dann eben, dass acht Wochen lang der Tisch schräg steht und das Sofa eingeklappt ist. Und dass in diesen acht Wochen immer jemand zu Hause sein muss, der sich um die kleinen Vierbeiner kümmert, die zunächst mit tapsigen Schritten die Welt erkunden.

Große Nachfrage durch Corona

Wenn die acht Wochen um sind, dürfen die Hunde dann zu ihren neuen Besitzern. Das sieht Rapp jedes Mal mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Denn natürlich ist ihr jeder einzelne Vierbeiner ans Herz gewachsen. Andererseits sei es auch wichtig, dass dann die Hunde die Einzelförderung bekommen, die sie in dem Alter auch dringend benötigen. Bis dahin haben die Hunde schon viel gelernt. "Es ist uns wichtig, wesensfeste Hunde abzugeben, die vieles kennen", sagt Rapp. So seien alle ihre Welpen schon Auto gefahren und kennen auch andere Menschen, sodass sie bestmöglich vorbereitet sind, wenn sie in ihr neues Umfeld kommen – und dort möglichst gesund mit einer Lebenserwartung von zwölf bis 13 Jahren ein langes, glückliches Hundeleben führen können. Trotzdem werden jedes Mal Tränen vergossen, wenn die Welpen ausziehen.

Das alles wüssten die "Welpenleute" zu schätzen, sagt Rapp. Wohl auch deshalb habe sie schon immer eine große Nachfrage nach Welpen gehabt. Die sei aber jetzt in der Corona-Pandemie geradezu explodiert. War es früher etwa eine Anfrage pro Woche, so kommen nun acht bis zehn pro Tag. "Das ist der absolute Wahnsinn", sagt sie. So recht erklären kann sie sich diesen Boom nicht. Vielleicht fühlen sich in dieser Zeit viele Menschen einsam oder haben im Homeoffice jetzt die Zeit, eine Eingewöhnung mit den Tieren zu machen und viel Zeit mit ihnen zu verbringen. Aber "ist das wirklich ein Herzenswunsch?", fragt sie sich. Daran zweifelt sie auch deshalb, weil die Qualität der Anfragen deutlich schlechter geworden sei.

"Ich habe das Gefühl, Menschen informieren sich mehr, wenn sie sich ein neues iPhone kaufen, als wenn sie ein Lebewesen kaufen", sagt sie. Dazu komme, dass die Mentalität vorherrsche, alles sofort haben und auf nichts mehr warten zu wollen. All das gebe es bei ihr nicht. Bevor Rapp die Entscheidung fällt, an wen sie ihre Welpen verkauft, will sie die Menschen kennenlernen. So will sie herausfinden, ob es passen könnte und kann auch ihre Vorstellungen transportieren. So sind die neuen Besitzer oftmals bereits über die Facebook-Gruppe von der Zeugung bis zur Abgabe der Tiere mit dabei. Das sei natürlich ein großer Aufwand für alle, aber: "Für uns ist es das Wichtigste, dass der Hund es richtig toll hat, viel erleben und richtig alt werden kann." Zudem möchte sie "nicht einfach nur einen Hund verkaufen". Vielmehr seien sie auch später noch gerne Ansprechpartner. "Wir bieten das an, wollen helfen können". Deshalb halte man auch Kontakt zu den Käufern, außerhalb von Corona gebe es auch regelmäßige Treffen.

"Ebay-Kleinanzeigen floriert"

Weil die Nachfrage aber derzeit so hoch ist, dass die (seriösen) Züchter diese nicht bedienen können und es zudem einfacher ist, kaufen viele Leute ihre Hunde übers Internet. Und diese enorme Nachfrage müsse befriedigt werden. "Ebay-Kleinanzeigen floriert", sagt sie. Dabei seien die Leute dann auch noch bereit, sehr hohe Preise zu bezahlen. Und das oftmals für illegale und/oder kranke Tiere, ohne Stammbaum, die oftmals aus "Welpenfabriken" aus dem Ausland kommen und unter unwürdigen Bedingungen gezeugt und großgezogen werden.

Aber wie kann der Laie, der nur den Wunsch hat, sich ein Haustier anzuschaffen, denn erkennen, ob es ein seriöses Angebot ist? Oftmals seien die Preise Verhandlungsbasis oder es werde sogar Ratenzahlung angeboten. "Sowas würde ein seriöser Züchter nie machen", ist Rapp überzeugt. Und als Käufer sollte man überlegen: "Wie treffe ich den Welpen an". Dabei sei es wichtig, ob man die Zuchtstätten anschauen kann.

Ganz wichtig sei auch der Zustand der Mutterhündin, wie viele Würfe sie bereits habe und wie die "Vermehrer" mit ihren Althunden umgehen. Von Bedeutung sei auch, ob man überhaupt die Chance habe, den Züchter und die Hunde kennenzulernen. Und natürlich sei es wichtig, die Welpen zu begutachten. "Die Hunde sehen manchmal echt schlimm aus. Viel zu jung, zu klein", bekräftigt sie. Eine weitere relevante Frage sei, ob es einen Kaufvertrag gebe und ob man den vorher einsehen kann. Deshalb rät sie, mit gesundem Menschenverstand an das Thema heranzugehen. Denn man sollte immer daran denken: "Wenn man Welpen aus dem System kauft, hält man dieses auch am Leben."