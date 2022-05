2 Die Nachfrage nach privaten Pools ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Auch nach alternativen Versionen, wie Biopools, die ohne Chlor funktionieren (Bild). Biologische Filtersysteme, wie zum Beispiel das von BlueBase, sorgen für badeklares Wasser. Foto: Thieringer

Der Wunsch nach dem eigenen kleinen Sommer-Paradies im Garten ist in Corona-Zeiten bei vielen aufgekommen. Die Nachfrage nach dem Heimpool ist groß. Trotz Inflation und hohen Energiekosten. Aber warum ist das so und wo lässt sich bei Anschaffung und Unterhaltung sparen?















Link kopiert

Nach ein paar Telefonaten steht eins fest: Die Schwimmbecken-Bauer in der Region sind gut ausgelastet. Einige sogar so sehr, dass sie auf die nächsten zwei Jahre keine Aufträge mehr annehmen können. Die wenigsten sind zu einer offiziellen Auskunft bereit. Wo liegen Probleme? Da sind sich die meisten einig: Lieferengpässe beim Material, Personalmangel und unglaublich viele Bestellungen. Dass die Preise für Material und Energie gerade exorbiant in die Höhe schießen, ändert daran nichts.

"Die Kosten für Strom sind seit Jahresbeginn um etwa 40 Prozent gestiegen, somit auch die Unterhaltskosten im Strombereich", erklärt Otmar Knoll das Dilemma mit den Pools. Und dennoch: "Wir verzeichnen nach wie vor eine enorme Nachfrage", bestätigt er. Sein Unternehmen "Whirlcare Industries" aus Deißlingen ist deutschlandweit der einzige Hersteller von Whirlpools und SwimSpas. Diese sind eine Mischung aus Schwimmbecken und Whirlpool. Sie haben zum Beispiel eine Gegenstromanlage, mit deren Hilfe man auf der Stelle schwimmen kann.

Die Mindestlieferzeit beträgt bei Knolls Whirlpools aktuell acht bis zehn Monaten, bei SwimSpas zehn bis 15 Monate. Wer also eine Anschaffung plane, müsse früh dran sein. Derzeit sei der Zulieferermarkt sehr schwierig. Insbesondere die Transportwege und -kosten seien nochmals schlechter geworden, so Knoll. "Die Situation auf dem Weltmarkt ist für die Schwimmbad- und Whirlpool-Branche sehr angespannt."

300 bis 400 Euro Unterhaltungskosten

Mit Abstand am meisten werden laut Knoll Whirlpools gekauft. Danach kommen Swimmingpools und dann die SwimSpas. Der Whirlpool habe den Vorteil, dass er am sparsamsten im Energieverbrauch sei. "Das liegt zum einen an der Größe und zum anderen an der Isolierung. Danach kommen die SwimSpas und erst dann Swimmingpools. Alle können durch Wärmepumpen oder andere alternative Wärmequellen gespeist werden."

Ein gut isolierter Whirlpool liegt laut dem Experten bei etwa 50 Euro pro Monat an Energiekosten, bei einem SwimSpas sind es etwa 150 Euro im Monat und bei einem Swimmingpool liegt man durchschnittlich bei 300 bis 400 Euro, wenn die Wassertemperatur entsprechend aufgeheizt werden soll.

Schwimmteiche als umweltfreundliche Alternative?

Ein Pool bleibt Luxus. Aber es gebe inzwischen sinnvolle technische Möglichkeiten, um bewusster mit Energie umzugehen, betont Reiner Bierig, Geschäftsführer des Verbands Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Baden-Württemberg (GaLaBau). "Zum Beispiel Photovoltaikanlagen, über die sich die Energie gewinnen lässt, mit der man das Wasser aufheizt."

Eine andere Möglichkeit, sich eine energiesparende Schwimmmöglichkeit in den Garten zu bauen, seien sogenannte Schwimmteiche, erklärt er. Und die hätten nebenbei auch noch einen Nutzen in Sachen Artenvielfalt. Schwimmteiche seien nämlich Hotspots für Insekten. Ein wortwörtlich umschwärmtes Badeerlebnis also? Da entstehe ein Ausgleich, weil auch Vögel kommen, die die Insekten in Schach halten, erklärt Bierig. Ein richtiges kleines Ökosystem also. Wer sich nun aber einen von Algen grünen Tümpel vorstellt, hat weit gefehlt. "Optisch unterscheiden sich die Schwimmteiche nicht besonders von einem normalen Swimmingpool. Das Wasser ist genauso rein", so der Geschäftsführer. "Es gibt aber eine bepflanzte Randzone mit Schilf, die ein natürlicher Filter ist. Das saubere Wasser wird dann zurück ins Becken geleitet."

Genau genommen funktioniere das Filtern nicht nur mit Pflanzen, sondern unterirdisch auf Bakterienbasis, verdeutlicht Hannes Thieringer. Sein Unternehmen "Gartengestaltung und Baumpflege" aus Villingen-Schwenningen bietet Biopools und Schwimmteiche an. Auch bei ihm ist die Nachfrage so groß, dass er dieses Jahr keine Aufträge mehr annehmen kann. In der Anschaffung seien die Schwimmteiche etwas teurer als gewöhnliche Pools, in der Unterhaltung dafür günstiger. "Das Wasser muss nämlich nicht gewechselt werden", sagt er. Energie brauche nur die Umwälzpumpe. Man müsse sich jedoch auch darüber im Klaren sein, dass ein Schwimmteich nichts für Warmbader sei. "Die meisten Leute wollen nach wie vor gewöhnliche Pools - oder in unserem Fall - die Biopools, die ohne Chlor aufbereitet werden. Die Schwimmteiche kann man zwar auch beheizen, wegen der bepflanzten Flachwasserzonen jedoch nicht abdecken. Dadurch geht Wärme verloren", nennt er einen Nachteil.

Kosten schrecken die Interessenten nicht ab

Es wird deutlich: Eine Pool-Version völlig ohne Nachteile gibt es nicht. Der Erfahrung von Christian Hirsch, Geschäftsführer von "Meisterwerk Pool" aus Stuttgart, zufolge, ist das Thema Energiesparen bei den Interessenten jedoch nicht vorrangig. Auch er ist sehr gut ausgebucht. Die meisten wünschen sich nach wie vor einen herkömmlichen Pool. Planung und Bau eines Swimmingpools koste gut und gerne mal 80.000 Euro. Wer eine solche Anschaffung ins Auge fasse, könne sich die Energie dafür leisten.

Reiner Bierig von "GaLaBau" sieht den Grund dafür in den vergangenen kriegsfreien, guten Jahren. "Wir hatten in Deutschland jetzt über viele Jahre einen sehr guten Lebensstandard und viele Menschen haben sich einen gewissen Wohlstand aufgebaut, sodass sie sich das leisten können." Und weil bei der Inflation bisher kein Ende in Sicht sei, laute bei vielen die Devise: Jetzt oder nie. Die Garten- und Poolbranche habe in den vergangenen zwei Jahren, in denen das Reisen erschwert gewesen sei, nämlich enorm an Stellenwert gewonnen. Das Heim-Paradies biete einen abgeschotteten, eigenen Ort, "an dem man Kraft tanken kann". Und durch den Krieg werde die Sehnsucht nach einem sicheren, geschützten Örtchen noch größer.

"Das heißt nicht, dass sich jeder einen Pool gebaut hat. Viele haben ihren Garten auch einfach umgestaltet oder ihn barrierefrei gemacht. Hochbeete und Quellsteine mit Wassergeplätscher sind sehr gefragt", so Bierig.

Keine Frage, alles wird teurer. Und die Preissteigerungen müssen die Betriebe an die Kunden weitergeben. Im Landschaftsbau seien die Lieferprobleme ebenfalls da, wenn auch noch nicht ganz so schlimm wie in anderen Branchen, erklärt der "GaLaBau"-Geschäftsführer. "Viele Materialien werden regional bezogen. Lieferprobleme gibt es aber bei der Technik. Zum Beispiel, wenn Pool-Steuergeräte aus Asien kommen müssen." Und ganz davon abgesehen: Wie lasse sich ein seriöser Preis voraussagen, wenn sich die Stahlpreise beinahe täglich ändern? Einige Anbieter lösen das Problem, indem sie das Material direkt bestellen, es einlagern und den Pool beim Kunden dann bauen, wenn sie wieder Kapazitäten haben. "Mit guter Planung lässt sich in der Regel eine Lösung finden", sagt Bierig.

Beispiele für Pool-Anbieter in der Region

Für Schwimmteiche und Biopools:

- Gartengestaltung und Baumpflege, Sommertshausen 3, Villingen-Schwenningen, Telefon: 07721/62195, Webseite: https://www.gartenundbaum.de/

- Wildigarten, Bertholdshöfe 3, Villingen-Schwenningen, Telefon: 07721/25476, Webseite: https://www.wildigarten.de/

Für SwinSpas, Whirlpools und Wellness:

- Whirlcare Industries, Römerstraße 160, Deißlingen-Lauffen, Telefon: 07420/920030, Webseite: https://whirlcare.com/

- Milacus, Wilhelm-Maybach-Ring 9-13, Baden-Baden, Telefon: 07221/9707450, Webseite: https://www.milacus.de/

Sonstiges:

- Detlev Knapp Schwimmbadbau, Mönsheimer Straße 25, Wiernsheim, Telefon: 07044/7351, Webseite: http://www.knapps-poolshop.de

- Südbaden Wassertechnik, Ringsheim, Telefon: 07822/447258, Webseite: https://www.suedbaden-wassertechnik.de/

- Schwimmbadbau Sindelfingen, Neckarstraße 45/1, Sindelfingen, Telefon: 07031/2642789, Webseite: https://www.schwabenpools.de/

- Pool Manufaktur, Graf-Bentzel-Strasse 64, Rottenburg, Telefon: 07472/9842690, Webseite: https://pool-manufaktur.de/

Ausstellungen:

- Whirlpools World (Ausstellung mit über 150 verschiedenen Whirlpools), Römerstraße 158, Deisslingen-Lauffen, Telefon: 07420/9397910, Webseite: https://www.whirlpools-world.de/