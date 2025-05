Hohe Kosten in Schönwald: Eintritt ins Naturfreibad wird teurer

Anzeige Traditionsbetrieb mit Zukunft und Weitblick

Seit 1875 steht der Name Kempf für zuverlässiges Handwerk. Was einst als kleine Blechnerei in Hornberg begann, entwickelte sich über fünf Generationen zu einem modernen, top digitalisierten Handwerksbetrieb. Die Kempf GmbH & Co. KG beschäftigt über 50 Mitarbeitende mit Standorten in Schiltach und Schonach.