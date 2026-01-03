Hohe Kosten in Calw: 100 000 Euro für Baumkontrolle – muss das wirklich sein?

Die Stadt Calw muss zwei Mal pro Jahr prüfen, ob ihre 20 000 Bäume stand- und bruchsicher sind. Wenn das eine Firma übernimmt, wird es aber richtig teuer. Was nun?

Etwa 20 000 Bäume gibt es im Stadtgebiet von Calw auf kommunalen Flächen.

Für diese Bäume hat die Stadt eine Verkehrssicherungspflicht. Das heißt die Bäume müssen zweimal jährlich auf ihre Verkehrs-, Stand-, und Bruchsicherheit überprüft werden. Dazu braucht es ein Baumkataster, in dem Standort und Zustand eines jeden Baumes vermerkt sind.

Die Stadt hatte diese Arbeiten für die Baumkontrolle ausgeschrieben.

Doch das Angebot war Florian Kling zu teuer. Über 100 000 Euro pro Jahr verlange die günstigste Firma, sagte der Calwer Oberbürgermeister im Gemeinderat. Er war deshalb dafür, die Ausschreibung aufzuheben.

Kontrolle der Bäume wäre ein Drittel teurer als gedacht

Denn das Ergebnis liege ein Drittel über der Kostenschätzung der Stadt. „Wir müssen uns nochmal fragen, welche Qualität wirklich erforderlich und was nice-to-have ist“, so Kling.

Vielleicht sei es billiger, wenn die Stadt die für das Kataster nötige Software selbst betreibe und die Pflege der Bäume mit eigenen Kräften umsetze, so Kling.

Martin Blaich (CDU) meinte, dass die Stadt doch schon ein Baumkataster habe. Das stimme, erklärte OB Kling. Allerdings seien darin nur rund 4500 der insgesamt 20 000 Bäume vermerkt.

Zur geforderten zweimaligen jährlichen Kontrolle merkte Bernhard Plappert (CDU) an, dass Bäume häufiger Vorsorgeuntersuchungen bekämen als Menschen.

Der Gemeinderat entschied sich einstimmig dafür, die Ausschreibung aufzuheben. Die Verwaltung sucht nun nach günstigeren Möglichkeiten, um ihre Verkehrssicherungspflicht zu erfüllen.

Um Verkehrssicherungspflicht ging es auch bei der alten Buche am Georgenäum. Sie war nicht mehr zu retten gewesen und musste in November gefällt werden. Schon im Dezember wurde dort aber ein neuer Baum gepflanzt.