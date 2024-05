1 Die Turnhalle ist im Jahr 1959 erbaut worden und in diesem Jahr 65 Jahre alt. 2019 wurden bereits 67 000 Euro in eine neue Heizung und Küche investiert. Foto: Bohnert-Seidel

Der TV Oberschopfheim verfügt zwar über eine eigene Halle – der Platz reicht dennoch nicht aus. So muss nach 65 Jahren das Gebäude nun erweitert werden. Die Verpflichtung zur Einrichtung einer Photovoltaikanlage treibt die Kosten in die Höhe.









Der Turnverein Oberschopfheim wächst: Mittlerweile gehören ihm knapp 800 Mitglieder an, so viel wie noch nie in der langjährigen Geschichte des Vereins. Der Turnverein ist Oberschopfheims größter Verein und verfügt als einziger Turnverein in der Gemeinde über eine eigene Halle. Genau diese droht aus allen Nähten zu platzen. Hohe Investitionen stehen jetzt für einen Anbau und eine energetische Sanierung bevor. Eine genaue Kostenaufstellung liegt noch nicht vor.