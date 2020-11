Hohe Geldstrafe Urteil nach tödlichem Unfall bei Hallwangen

Die beiden Motorradfahrer überholten auf der Straße Richtung Erzgrube ein Auto und blieben auf der Spur, um ein weiteres Auto zu überholen. Als das nach links auf einen Waldparkplatz abbog, kam es zum Zusammenstoß mit der Suzuki des 29-Jährigen. Laut Fahrer des bereits überholten Fahrzeugs fuhr das Unfallfahrzeug weit vor ihm, als ihn die beiden Motorräder mit hoher Geschwindigkeit überholten. Er sei etwa 100 Stundenkilometer schnell gefahren, gab er an.

Sachverständiger kann Frage nach Geschwindigkeit nicht klären

Der Freund des Opfers machte zum Unfallhergang nur vage Angaben. "Es ist wie aus meinem Gedächtnis gelöscht", so der Zeuge, der sich jedoch sicher war, dass beide Motorräder kaum mehr als 100 Stundenkilometer schnell waren. In der polizeilichen Vernehmung hatte er eine höhere Geschwindigkeit angegeben und bestätigt, dass der Blinker am Unfallauto an war. Der Angeklagte sagte, er habe rechtzeitig den Blinker gesetzt und das Fahrzeug abgebremst. Sowohl beim ersten Blick in den Rück- und Seitenspiegel, als auch beim zweiten – etwa 20 bis 30 Meter vor dem Abbiegen - habe er nur das Auto hinter sich gesehen. Dann habe es geknallt.

Wie schnell die Motorräder tatsächlich fuhren, konnte auch der Sachverständige nicht klären. Aber die Sicht war gut, die Straße war über eine weite Strecke einsehbar und am Motorrad war das Licht an. Anhand der 13 Meter langen Bremsspur und den Schäden an Auto und Motorrad hatte er die Geschwindigkeiten beim Aufprall errechnet: zwischen 15 und 30 Stundenkilometer beim Auto, zwischen 75 und 85 beim Motorrad. Es sei möglich, so der Sachverständige, dass der Motorradfahrer lange vorher gebremst habe. Sein Fazit: Der Autofahrer hätte das Motorrad rechtzeitig sehen müssen. Dieser Meinung war auch die Staatsanwaltschaft. Sie warf dem Angeklagten eine Sorgfaltspflichtverletzung vor und schlug eine Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu 150 Euro vor.

Verteidiger sieht keine Schuld bei Mandanten

Der Verteidiger, der vergeblich um die Einstellung des Verfahrens gebeten hatte, sah keinerlei Schuld seines Mandanten am Tod des jungen Mannes, denn nach seinem Blick in den Spiegel bis zum Abbiegen vergingen nur vier bis sechs Sekunden. Der Verteidiger warf dem Motorradfahrer überhöhte Geschwindigkeit und falsches Überholen vor und forderte eine Geldstrafe von maximal 90 Tagessätzen.

Die Richterin sah zwar keinen Grund für ein Fahrverbot, folgte jedoch beim Strafmaß dem Antrag der Staatsanwaltschaft.