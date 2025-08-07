Hohe Förderung zugesagt: Aitern bekommt neues Feuerwehrhaus

1 Das neue Feuerwehrhaus soll an der Aiterner Bergstraße gebaut werden. Foto: Christoph Schennen Der Gemeinderat Aitern hat dem Bebauungsplan für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses einstimmig zugestimmt.







Errichtet werden soll der Neubau an der Bergstraße. Weil die Pläne bereits bekannt waren, kam es im Gremium zu keiner weiteren Diskussion. Das geplante Gebäude wird 30 Mal 14 Meter groß und bietet Platz für zwei Fahrzeuge. Bürgermeister Manfred Knobel sagte, die Zahlen für alle Gewerke lägen bald vor. Dann werde man eine exakte Übersicht über die Kosten haben. Der Elektriker habe auch noch Fragen an ihn. Aus dem Ausgleichsstock erwarten die Aiterner Mittel in Höhe von 280 000 Euro, die vom Land gewährte sogenannte Z-Feu-Förderung beträgt 182 000 Euro. Den Rest, etwa 80 000 Euro, muss die Gemeinde Aitern selbst aufbringen.