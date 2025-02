Hohe Feinstaubbelastung: Schlechte Luft über Norddeutschland

2 Straßenverkehr ist eine Hauptquelle von Feinstaub. Foto: Matthias Balk/dpa

Während sich die Lage in Süddeutschland entspannt, ist die Luftbelastung mit Feinstaub in der Nordhälfte gestiegen. Grenzwerte werden vielerorts teils deutlich überschritten.









Berlin - Dicke Luft in Norddeutschland, Entspannung in der Südhälfte: Nachdem die Luftqualität am Mittwoch in vielen Teilen Deutschlands schlecht war, sind hohe Werte für Feinstaub nun weitgehend auf die Nordhälfte beschränkt. Besonders hohe Konzentrationen erreichten laut einer Karte des Umweltbundesamtes (Uba) vom Donnerstagmorgen vor allem Regionen im Nordosten, wo vielerorts die Grenzwerte sowohl für Feinstaub der Größenkategorie PM2,5 als auch PM10 von jeweils 50 Mikrogramm pro Kubikmeter teils deutlich überschritten sind. Betroffen sind alle ostdeutschen Bundesländer sowie Niedersachsen, das nördliche Nordrhein-Westfalen, Nordhessen sowie Teile von Schleswig-Holstein.