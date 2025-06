Hohe Fehlerquote: Ein Sieg zum Abschluss

Der HBW hat eine ordentliche Saison mit dem Highlight Pokal-Final4 erfolgreich zu Ende gebracht. Am Samstag bezwang die Mannschaft von Trainer Matthias Flohr den TV Großwallstadt vor 2275 Zuschauern in der Balinger Mey-Generalbau-Arena mit 33:28 (16:10). Der HBW gab vom Start weg den Ton an. Keeper Mateusz Kornecki war gleich im Spiel und in der Offensive sorgten Daniel Ingason, Csaba Leimeter und Bennet Strobel für eine 3:0-Führung der Gastgeber. Maximilian Horner brachte den TV Großwallstadt nach knapp fünf Minute aufs Scoreboard. Nachdem Jerome Müller auf 4:1 gestellt hatte, boten sich Sascha Pfattheicher gleich zwei Kontergelegenheiten – und damit zwei Chancen, im Fernduell um den Titel des Zweitliga-Torschützenkönigs mit Eloy Elorante Maldonado Boden gutzumachen. Doch einmal traf der Topschütze der „Gallier“ nur die Latte, einmal war der Pass von Tobias Heinzelman zu ungenau.

HBW erwischt guten Start

In Überzahl erhöhten die Schwaben auf 6:2, doch obwohl sie in einem von Fehlern auf beiden Seiten geprägten Match, in dem beide die nötige Konsequenz in Abwehr und Angriff vermissen ließen, die klar bessere Mannschaft waren, gelang es ihnen nicht, den Altmeister abzuschütteln. Denn der war nach einem Doppelpack von Connar Battermann auf 5:7 herangekommen (14.).

Großwallstadt hält den Kontakt

Dann aber musste der TVG-Rückraumspieler für zwei Minuten vom Feld. Tim Matthes und Heinzelmann nutzten ihre Chancen in Überzahl und der scheidende Müller, der als „Notnagel“ in der Rückraummitte wieder ein klasse Spiel ablieferte, packte das 10:5 drauf (17.). In der Schlussphase des ersten Abschnitt baute der HBW seine Führung weiter aus. Pfattheicher erhöhte per Siebenmeter auf 15:9, Matthes wenig später auf 16:9, ehe Tobias Buck mit dem 16:10 den Pausenstand erzielte.

Gastgeber lassen’s nach 18:10 zu locker angehen

Auch nach dem Seitenwechsel erwischte der HBW den besseren Auftakt, die Führung wuchs durch Heinzelmann und einen Kempa-Treffer von Pfattheicher auf 18:10 an (32.). Doch während sich die Gäste nun besonders in der Deckung steigerten, blieb die Fehlerquote bei den „Galliern“ hoch. Großwallstadt verkürzte mit einem 5:1-Lauf, zu dem Finn Wullenweber drei Treffer beisteuerte, auf 15:19 (38.). In der Folge besann sich der HBW wieder, Torhüter Magnus Bierfreund kam beim Stand von 22:16 (40.) für Kornecki und fügte sich mit einem parierten Siebenmeter gut ein.

TVG kommt auf 20:23 heran

Doch wieder sollte der TVG den Rückstand eindampfen. Weil die Franken weiterhin von Fehlpässen der Flohr-Sieben profitierten, waren sie ein Viertelstunde vor Schluss bis auf 20:23 dran. Doch irgendwie hatte die Geschichte etwas vom guten Pferd, das nur so hoch springt, wie es muss – Balingen-Weilstetten hielt den Vorsprung und als Müller mit einem Doppelpack für das 31:26 gesorgt hatte, war der Deckel vier Minuten vor Schluss drauf. Am Ende feierte der HBW einen eigentlich nie gefährdeten 33:28-Erfolg und damit konnten die Abschiedsfeierlichkeiten für die scheidenden Spieler beginnen.

Minden folgt BHC in 1. Liga, Hamm und Konstanz steigen ab

Übrigens: Sascha Pfattheicher musste den Titel des Torschützenkönigs dann doch Morante Maldonado vom BHC überlassen, der künftig in der 1. Bundesliga seine Tore wirft. Das gilt auch für GWD Minden, die Grün-Weißen gewann am letzten Spieltag beim TuS Ferndorf mit 31:30 und verdrängten den TV Hüttenberg noch von Platz zwei. Die Hüttenberger zogen bei den Eulen Ludwigshafen mit 27:29 den Kürzeren. Die Eulen retteten sich mit dem Erfolg ebenso wie der TuS N-Lübbecke der mit 29:25 beim VfL Eintracht Hagen gewann, und der VfL Lübeck-Schwartau mit einem 31:20-Heimsieg gegen den HSC 2000 Coburg. Zweiter Absteiger neben Schlusslicht HSG Konstanz ist der ASV Hamm-Westfalen, dem selbst ein 27:25-Heimsieg gegen TuSEM Essen nicht weiterhalf.

Statistik

HBW Balingen-Weilstetten: Kornecki, Bierfreund (ab 40.), Nagy (n.e.); Matthes (2), Leimeter (2), Ingason (1), Strobel (2), Santos (1), Grüner (1), Timmermeister (2), Müller (10), Dyatlov, Fügel (1), Schüler (2), Heinzelmann (5), Pfattheicher (4/3).

TV Großwallstadt: Minerva, Buchele (ab 25.), Hanemann (ab 51.); Klenk (4), Gempp (1), Eisenträger, Schauer (1), Redkyn (1), Wullenweber (4), Röller (7/3), Battermann (3), Mohr, Stark, Horner (3), Buck (3), Schalles (1).