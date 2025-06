Hohe Ehrung in Lautlingen: Martinusmedaille für zwei starke Stützen

1 Diakon Michael Weimer und Pfarrer Uwe Stier (rechts) gratulierten Doris Schreyeck zur Martinusmedaille. Foto: Weimer Mit der Martinusnadel in Silber hat die Diözese Rottenburg-Stuttgart Doris Schreyeck und Franziska Gehring ausgezeichnet.







Seit mehr als 25 Jahren bringt sich Doris Schreyeck in der katholischen Kirchengemeinde St. Johannes der Täufer in Lautlingen mit St. Gallus in Laufen ein – auf mehrfache Weise. 2000 begann sie mit dem Lektorendienst, seit 2005 arbeitet sie im Kirchengemeinderat mit, unter anderem im Jugendausschuss, in der Katechese, in Sozial-Ausschüssen und bei der Sternsingeraktion. Seit 2010 ist sie gewählte Vorsitzende.