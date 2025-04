Die Goldene EJW Nadel vom evangelischen Jugendwerk Baden-Württemberg erhalten nicht viele – Willi Beilharz schon.

In einem Festgottesdienst in der evangelischen Kirche Laufen hat er ein besonderes und seltenes Jubiläum gefeiert: sein 70-Jahr-Bläserjubiläum, zu dem ihm Albrecht Schuler, Landesreferent für Posaunenarbeit im evangelischen Jugendwerk Württemberg, diese höchste Auszeichnung überreicht hat – zusammen mit einer Urkunde.

Trompeten-Ausbildung und Noten sind vielfältiger geworden

Er dankte dem Jubilar dafür, dass er vor 70 Jahren das Wagnis eingegangen sei, das Trompetenspiel zu erlernen – und dass er so lange durchgehalten habe. Sein Dank und der des EJW gelte auch Beilharz’ Familie, ohne deren Unterstützung so mancher Dienst sicherlich nicht möglich gewesen wäre, so Schuler.

Die Ausbildung in den 1950er-Jahren sei noch nicht so intensiv, die Musikstile noch nicht so vielfältig, die Auswahl der Notenausgaben eher bescheiden gewesen, wobei sich manches – erstaunlicherweise – bis heute gehalten habe, etwa „Nun danket alle Gott“ und das „Gloria“ beim Landesposaunentag.

Durch das Spielen der Choräle „helfen wir mit, das Evangelium zu verkündigen“, betonte Schuler. Dass diese Botschaft weiterhin verstanden werde, dazu wünschte Schuler dem Jubilar und dem Posaunenchor Laufen „Gottes Kraft und seinen Segen“.

Irgendwie war er immer der Erste

Lang anhaltender Applaus war Zeichen des Danks, der Freude und des Respekts vor dem langen und vorbildlichen Engagement von Willi Beilharz, die Pfarrer Thilo Hess im Namen der evangelischen Kirchengemeinde Laufen überbrachte – Urkunde inklusive.

Jürgen Schneider, Vertrauensmann des Posaunenchores, gratulierte Willi Beilharz im Namen aller Aktiven und berichtete, dass Beilharz der erste Vertrauensmann im Posaunenchor gewesen sei, der erste, der 65 Jahre gespielt habe, und jetzt auch der erste, der 70 Jahre dabei sei – neben weiterer ehrenamtlicher Tätigkeiten über fast 50 Jahre.

Ursel Beilharz dankte Schneider für ihr Verständnis – wegen des Posaunenchors habe sie Stunden, Tage vielleicht gar Jahre auf ihren Mann verzichten müssen – mit einem Gutschein für die Anschaffung von Eiben, einem Karton Prosecco und einen Blumenstrauß.

Schneider hofft, dass Beilharz dem Posaunenchor noch einige Zeit als aktiver Bläser im Sopran erhalten bleibt. Willi Beilharz dankte für das „Geschenk Gottes“, der ihm die Kraft und die Gesundheit gegeben habe, über eine so lange Zeit musizieren zu können.

Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst von den Laufener Bläsern und weiteren aus Balingen, Meßstetten und vom Posaunenchor TOP – Tailfingen, Onstmettingen, Pfeffingen – sowie von ihren ehemaligen Chorleitern Jürgen Bitzer und Jürgen Stengel unter der Leitung von Albrecht Schuler, unter anderem mit den Wunsch-Stücken des Jubilars „Air la Grace“ von Philipp Telemann und „Ich habe nun den Grund gefunden“.