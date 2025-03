Hohe Branchenauszeichnung für Europa-Park: Deswegen wurde die Achterbahn Voltron mit dem Thea-Award prämiert

1 Michael Mack (von links), Miriam Mack und Ann-Kathrin Mack nehmen den Thea-Award in Empfang. Foto: Europa-Park

Seit April 2024 dreht mit Voltron Nevera eine neue Achterbahn im Europa-Park ihre Runden. Sie wurde Ende 2024 von der Themed Entertainment Association (TEA) mit dem Thea-Award für herausragende Leistung in der Kategorie Attraktion prämiert.









Link kopiert



Der Award ist laut Europa-Park eine der höchsten Auszeichnungen der Unterhaltungsindustrie und wurde nun bei der Thea-Award-Gala in Los Angeles an die Familie Mack übergeben. Der Europa-Park reiht sich damit als erster europäischer Freizeitpark neben Disney und Universal in eine renommierte Gruppe ein, heißt es in der Ankündigung des Parks.