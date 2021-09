3 Die drei neuen Träger des Ehrenrings der Stadt Balingen (von links): Heinz Jenter, Wolfgang Rehfuß und Georg Seeg. Die hohe Auszeichnung erhielten sie am Mittwochabend in der Stadthalle. Foto: Maier

Auszeichnung: Heinz Jenter, Wolfgang Rehfuß und Georg Seeg erhalten hohe Balinger Würdigung

Das gab’s in Balingen noch nie: Dass, wie am Mittwochabend in der Stadthalle geschehen, gleich drei Persönlichkeiten gleichzeitig den Ehrenring der Stadt erhalten. Heinz Jenter, Wolfgang Rehfuß und Georg Seeg haben ihn sich anlegen dürfen. Und sie haben sich darüber gefreut, die hohe Auszeichnung im Kreise vieler Gäste feiern zu können.

Balingen. Neben den Familien der Geehrten waren auch zahlreiche weitere Gäste in der Stadthalle dabei. Eigentlich hätte der Ehrungsabend schon viel früher stattfinden sollen, wurde aber mehrfach verschoben – Corona eben. Umso mehr freuten sich alle über den festlichen und geselligen Rahmen, wie er nun am Mittwochabend möglich war. Mit Musik, mit Häppchen, vor allem aber mit vielen Menschen. Es war nicht nur ein Ehrungsabend, sondern auch eine Art Wiedersehensfest.

Ausgezeichnet wurden drei Männer, die man, so sagte es Oberbürgermeister Helmut Reitemann, als "wahrhafte Monumente der Balinger Kommunalpolitik" bezeichnen kann. Jenter, Rehfuß und Seeg hätten sich durch ihre kommunalpolitische und durch ihr weiteres ehrenamtliches Engagement hervorgetan, ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten über Jahrzehnte hinweg eingebracht und der Demokratie, der Gesellschaft sowie der Stadt Balingen einen unermesslichen Dienst erwiesen.

Heinz Jenter war 35 Jahre als Ortschaftsrat in Streichen aktiv, 25 Jahre davon auch Ortsvorsteher, und zudem für die CDU 25 Jahre im Balinger Gemeinderat. Nicht nur für seinen Heimatort, sondern auch für die Gesamtstadt habe er sich kommunalpolitisch immer eingebracht, so Reitemann. Und sich daneben seit seinem 19. Lebensjahr für die DLRG Streichen engagiert, vier Jahrzehnte als Vorsitzender. Zudem war Jenter im TV Streichen aktiv dabei, und er war Initiator des Vereins Dorfgemeinschaft Streichen, auf den zahlreiche Projekte zurückgehen.

Wolfgang Rehfuß gehört dem Gemeinderat für die CDU seit 1984 bis heute an. Vor allem die Finanzen habe er im Blick, sagte Reitemann, und Rehfuß besitze die Gabe, komplexe Sachverhalte in kurzen, prägnanten Worten auf den Punkt zu bringen. Balingen habe sich mit Rehfuß’ Mitwirkung in den vergangenen Jahrzehnten positiv entwickelt, er habe mitunter umstrittene Vorhaben in der Bürgerschaft vermittelt. Als Bäcker- und Konditormeister sowie als stellvertretender Vorsitzender und Geschäftsführer des Handels- und Gewerbevereins habe er zudem die Themen Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung sowie die Interessen des Einzelhandels immer im Blick gehabt. Innerhalb des CDU-Stadtverbands sei Rehfuß eine feste Größe. Wie Jenter ist er in der DLRG Streichen engagiert dabei. Und Rehfuß ist eine der Säulen der Partnerschaft mit der französischen Stadt Royan, pflege viele Kontakte an der Atlantikküste. Besondere Anerkennung hat das dort schon gefunden: Die Stadt Royan hat ihm die Ehrenbürgerwürde verliehen.

Georg Seeg wiederum gehört dem Balinger Stadtparlament seit 1985 an, für die SPD sitzt er am Ratstisch und ist zudem seit 2014 einer der ehrenamtlichen Stellvertreter des Oberbürgermeisters. Der große Schwerpunkt seiner kommunalpolitischen Arbeit: die Verkehrspolitik. Auf diesem Gebiet sei Seeg, früher Polizist, der unumstrittene Experte, sagte Reitemann. Diese Expertise bringt Seeg auch in der Verkehrswacht Zollernalb ein, deren Vorsitzender und Geschäftsführer er seit 2006 ist. Als Trainer und Moderator veranstaltet er auf dem Balinger Messegelände Fahrsicherheitstrainings, die immer großen Anklang finden in allen Altersklassen und bei Fahrern aller Fahrzeugtypen. Außerdem ist Seeg im Kreis- und Landesseniorenrat aktiv und setzt sich dort für die Belange der älteren Menschen hinsichtlich Sicherheit im Alter, Barrierefreiheit und Mobilität ein.

Heinz Jenter bedankte sich namens der drei neuen Ehrenringträger für die Auszeichnung: "Es ist uns eine große Ehre." Ehrenamtliches Engagement sei stets notwendig, so Jenter, "es gibt immer etwas zu tun." Besonders danke er den Familien: Die Ehrenringe – "das ist auch euer Verdienst."

Mit Heinz Jenter, Wolfgang Rehfuss und Georg Seeg haben nun insgesamt 27 Persönlichkeiten den Balinger Ehrenring erhalten. Dabei handelt es sich nach der Ehrenbürgerwürde um die zweithöchste Auszeichnung, die die Stadt vergibt. Den Ehrenring bisher erhalten haben Viktor Renner (Auszeichnung im Jahr 1964), Wilhelm Kraut (1964), Jakob Beutter und Karl Hötzer (beide 1967), Eberhard Eiche (1971), Rudolf Jetter und Christian Schuler (1972), Albert Hagenbuch (1973), Wilhelm Jäger (1979), Heinz Rendschmidt (1980), Eugen Gohminger (1989), Arthur Strobel (1991), Alwin Luppold (1994), Eberhard Theurer und Helmut Stotz (2000), Roland Doschka und Helmut Sailer (2001), Hans Rogg und Wolfgang Priester (2006), Eberhard Kappe (2010), Kurt Haigis und Werner Jessen (2012) sowie Helga Zimmermann-Fütterer und Hans Uhl (2013).