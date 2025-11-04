Hohe Auszeichnung: Paul Renz aus Rheinfelden erhält das Bundesverdienstkreuz am Bande

Innenminister Thomas Strobl dem Rheinfelder CDU-Politiker Paul Renz das Bundesverdienstkreuz am Bande übergeben.
„Stellvertretend für den Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland darf ich Paul Renz heute das Bundesverdienstkreuz aushändigen – stellvertretend für all die Menschen, für deren Anliegen er sich mit Gestaltungswillen, großem Einsatz und viel Herzblut eingesetzt hat.“ Strobel würdigte in seiner Ansprache das jahrzehntelange kommunalpolitische Engagement von Renz, den er in seiner Eigenschaft als Kommunalpolitiker als „Helden der Demokratie“ bezeichnete. Der „Dienst an der Demokratie“, wie er sich ausdrückte, sei heute wichtiger denn je und, weil sich Renz zeitlebens für seine Mitmenschen auch abseits der Politik engagiert habe, und darüber hinaus für seine Verdienste in wirtschaftlichen wie kulturellen Bereichen gebühre ihm das Bundesverdienstkreuz ganz ohne Zweifel.