Sie sind Europäer aus Überzeugung. Einer davon: Nagolds Oberbürgermeister Jürgen Großmann. Ihm gegenüber sitzt zum Pressegespräch Holger Ehnes, der Chef des Nagolder Partnerschaftskomitees. Und dann ist da auch noch Kulturamtsleiter Philipp Baudouin.

Die drei Männer stehen stellvertretend für viele, die sich für ein europäisches Miteinander einsetzen. In erster Linie, indem sie die Städtepartnerschaften aktiv mitgestalten. Aber nicht nur die.

Lesen Sie auch

Großmann, Baudouin und Ehnes stehen für Säulen, auf denen die Partnerschaften in Nagold stabil stehen. Dass die Bürgermeister miteinander können, und bei einem vereinigten Europa mit gutem Beispiel vorangehen, ist das A und O einer kommunalen Partnerschaft. Aber auch die Ebene darunter ist wichtig, der Austausch und die Unterstützung in den Rathäusern von Nagold, Jesenice und Longwy. Dafür stehen Baudouin und sein Team.

Bürgersein im Ehrenamt

Der wichtigste Aspekt aber sind die Bürger, die Vereine und Institutionen einer Stadt. Holger Ehnes ist bekanntlich nicht nur VfL-Vorsitzender, er ist auch äußerst engagiert als Chef des Partnerschaftskomitees – und in dieser Funktion auch ganz schön oft unterwegs. Mehr Bürgersein und Bürgersinn im Ehrenamt geht fast nicht.

Unsere Empfehlung für Sie Ehrung des Europarats Die europäische Idee wird in Nagold mit Leben gefüllt In Nagold wurde groß und bunt gefeiert: Die Verleihung der Ehrenfahne des Europarates war Grund genug.

Solch ein Engagement wird auch wahrgenommen – vielleicht nicht immer von den Bürgern direkt vor Ort. Aber in Straßburg zum Beispiel, einer jener Orte, in denen Europa politisch zusammenwächst. Und so wird Nagold bereits zum dritten Mal europäisch ausgezeichnet: nach Europa-Diplom und Europa-Fahne hat die Stadt nun die dritte Ehrungsstufe erreicht – und bekommt diesmal die Ehrenplakette des Europarats überreicht.

„Unterstützung für Europa“

Den europäischen Gedanken zu unterstützen – Nagolds OB spricht hier gar von einem Auftrag, den er hier für die Stadt sehe. Und nicht nur die Städtepartnerschaften mit Jesenice und Longwy führt er an, auch die Kontakte nach Randa in der Schweiz oder in Sachen Entwicklungshilfe für Mauretanien gehören dazu: „Das gehört alles zu unserer Unterstützung für Europa“, sagt er. Alle Begegnungen auf allen Ebenen seien wichtig. „Und das wird goutiert“, freut sich Großmann.

Die Auszeichnung mit der Ehrenplakette ist laut OB bereits die dritte von vier möglichen Ehrungsstufen. Und verliehen bekommen sie neben Nagold in diesem Jahr nur noch Kassel in Deutschland sowie zwei Städte in Polen und auch Bilbao in Spanien.

Wie fruchtbar eine Städtepartnerschaft sein kann, ist aktuell am Austausch mit Slowenien zu sehen. Das Vokalensemble des OHGs weilte jetzt erst zur Konzertreise in der Stadt Jesenice, auch die Stadtkapellen und Feuerwehren treffen sich mittlerweile zum gegenseitigen Austausch. Und besonders wichtig ist Jesenice der Kontakt auf der Bildungsebene – mit Austausch und Praktika-Vermittlung der Berufsschulen.

„Auf je mehr Schultern das ruht, umso besser“

Großmann wirbt für den Partnerschaftsgedanken auf allen Ebenen. „Auf je mehr Schultern das ruht, umso besser“, sagt er. Den nächsten Streich solch einer ganz praktischen Begegnung gibt Philipp Baudouin bekannt: Zu den Highland-Games beim Keltenfest haben sich zwei slowenische und eine französische Mannschaft aus den Partnerstädten angemeldet.

Die „Federführung“ hinter all den Erfolgen sieht Großmann bei Holger Ehnes und dem Partnerschaftskomitee, dem dieser vorsteht. Und Ehnes selbst muss schon zugeben: „Da sind wir jetzt schon ein bissle stolz drauf.“ Denn die Auszeichnung ist kein Selbstläufer. „Nur fünf Kommunen in ganz Europa bekommen die Ehrenplakette in diesem Jahr überreicht.“ Und in den vergangenen 15 Jahren seien nur vier baden-württembergische Städte unter den Ausgezeichneten gewesen. Allerdings ist für Ehnes auch klar: „Wir machen das natürlich nicht, weil wir schöne Preise gewinnen wollen.“ Ehnes weiter: „Wir glauben, dass unsere Partnerschaften ein Beitrag sind für ein gutes, gemeinsames Leben in Europa sind.“

Unsere Empfehlung für Sie Nagolder Partnerstadt Carnaval Vénitien de Longwy ist ein Spektakel Das Stadtmarketing Nagold und Vertreter des Partnerschaftskomitees waren beim Venezianischen Karneval in der Partnerstadt Longwy.

Offiziell übergeben wird die Plakette im nächsten Jahr. Dann findet wieder ein Europamarkt statt – der perfekte Rahmen, um die Auszeichnung entgegenzunehmen. Dabei verweist Philipp Baudouin auch auf die Veränderungen rund um den Europamarkt, den man in Nagold ja vergangenes Jahr zusammen mit dem internationalen Fest der „Interkultura“ gefeiert hatte. Alle zusammen, die verschiedenen Vereine, die unterschiedlichen Nationalitäten - „das hat gut funktioniert“, sagt Baudouin.