Hohe Auszeichnung: Lörrach ehrt Hubert Bernnat mit Markus-Pflüger-Preis

Pädagoge, Politiker, Autor, Zunftmeister – die Liste der Felder, die Hubert Bernnat für die Stadt Lörrach bestellt hat, ist eindrucksvoll: eine Würdigung.

Bernnat hat die Stadtgeschichte der vergangenen Jahrzehnte mitgeprägt. Sein überwiegend ehrenamtliches Engagement hat an zahlreichen Orten Lörrachs Spuren hinterlassen. Wie die Kommunalverwaltung am Montagnachmittag bekannt gab, wird ihm nun mit dem Markus-Pflüger-Preis die zweithöchste Auszeichnung der Stadt Lörrach nach der Ehrenbürgerschaft verliehen.

Der Schulleiter Die aktuelle Entwicklung der Lerchenstadt war Bernnat immer genauso wichtig wie ihre Geschichte. Als langjähriger Direktor des Hans-Thoma-Gymnasiums engagierte er sich gemeinsam mit den Schulleitern Peter Kunze (Hebel-Gymnasium) und Klaus Boos (Theodor-Heuss-Realschule) für den Wandel vom einst bindungslosen Schulquartier zum Campus Rosenfels, auf dem ein beispielgebender öffentlicher Raum für drei Schulen geschaffen wurde.

Der Kommunalpolitiker

Bildungspolitik war eines von vielen Themen, denen sich Bernnat als Fraktionsvorsitzender der SPD im Gemeinderat mit Leidenschaft und Sachkenntnis widmete. Als Kommunalpolitiker konnte er für Ideen streiten und kontrovers diskutieren, ohne je auch nur im Ansatz der Versuchung zu erliegen, seine Möglichkeiten für populistische Stimmungsmache zu missbrauchen.

Im Gegenteil: Bernnat gehörte zu jenen Radardenkern, die populistische Strömungen in Gremien augenblicklich erkennen, einordnen und mit eiserner Sachlichkeit entkräften konnten. Die Tendenz, dass immer weniger Menschen dem Staat vertrauen, sieht er mit zunehmender Sorge: „Das ist eine Gefahr für die Demokratie“, sagte er im Mai 2024 aus Anlass seines Abschieds aus dem Gemeinderat im Gespräch mit unserer Zeitung

Mit seinem Buch über die Geschichte der Tüllinger Höhe und dem umfangreichen Werk über die Lörracher Unternehmenshistorie von ARaymond setzte er publizistische Ausrufezeichen.

Der Autor

Selbst Letzteres verfasste er ehrenamtlich – statt einem Honorar bat er ARaymond um eine Spende für das Dreiländermuseum – eine Bitte, der das Unternehmen nachkam.

Journalistische Akzente setzt Hubert Bernnat noch heute mit seinen fundierten, lesernah verfassten Beiträgen für unsere Zeitung.

Der Vielseitige

Zudem engagiert er sich als Vorsitzender des Markgräfler Geschichtsvereins, bei Stadtführungen, mit Offerten bei „PlusPunktZeit“ und seit geraumer Zeit auch als Zunftmeister.

Sein humoristisches Talent pflegt er zudem im Stadtrotschörli, sein sportliches beim FC Stadtrat.

Der Markus-Pflüger-Preis

Als Vergabekriterien für den Markus-Pflüger-Preis nennt die Stadt „herausragende Leistungen, die insbesondere im sozialen, kulturellen, sportlichen, wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und kommunalpolitischen Bereich dem Wohl der Allgemeinheit dienen oder auf andere Weise das Ansehen der Stadt Lörrach mehren. Der Preisträger hat einen Bezug zu Lörrach und beeinflusst durch sein Wirken die Wahrnehmung Lörrachs über die Stadtgrenzen hinaus. Die Leitmotive Markus Pflügers: ’Wohlstand, Bildung und Freiheit für alle’ vereint die Träger des Markus-Pflüger-Preises in ihrem Wirken.“

Bisherige Preisträger sind Udo Kunz, Christine Kaltenbach und die Geschwister Schöpflin.