Im Neuen Schloss in Stuttgart überreichte Ministerpräsident Winfried Kretschmann das Verdienstkreuz am Bande an Gerhard Mengesdorf aus St. Georgen.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat 17 Bürgern das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland überreicht, darunter Gerhard Mengesdorf aus St. Georgen.

Gerhard Mengesdorf engagiert sich seit fast einem halben Jahrhundert im Turnverein. Er leitete unter anderem die Volleyballabteilung, war Trainer und Übungsleiter und übernahm 1988 den Vorsitz.

Präsident des Badischen Turner-Bundes

Zwischenzeitlich bekleidete er neben vielen weiteren Ämtern auch das Amt des Präsidenten des Badischen Turner-Bundes, wo er für fast 450 000 Mitglieder verantwortlich war. In seine 27-jährige Präsidentschaft fallen sechs deutsche Turnfeste, zehn Landesturntage und elf Landesturnfeste.

Gerhard Mengesdorf war auch kommunalpolitisch aktiv, im Gemeinderat St. Georgen sowie im Kreistag Schwarzwald-Baar. Er brachte mit Projekten wie „Bewegte Kommune Kinder“ – einer Zusammenarbeit von Turn- und Sportvereinen mit Grundschulen und Kindergärten vor Ort – Menschen unterschiedlichen Alters zusammen.

Gelebter Bürgergeist für den Zusammenhalt

„Ehrenamt ist gelebter Bürgergeist. Der Zusammenhalt in unserer Gesellschaft hängt ganz entscheidend von Menschen ab, die sich für das Wohl der Allgemeinheit einsetzen. Ich bin immer wieder tief beeindruckt, was Menschen selbstlos für andere leisten“, so Kretschmann bei der Überreichung im Neuen Schloss in Stuttgart.

Kein Geschenk, sondern eine Auszeichnung

„Ich möchte betonen: Das Bundesverdienstkreuz ist kein Geschenk, sondern eine Auszeichnung für das, was Ehrenamtliche für das Gemeinwohl geleistet haben. Ein sichtbares Zeichen des Dankes und der Anerkennung, weil sie die Ärmel hochkrempeln und anpacken“, betonte der Ministerpräsident.

Oft scheine es, als würde es in unserer Gesellschaft immer kälter und egoistischer zugehen. „Aber Sie, liebe Ordensprätendentinnen und Ordensprätendenten, sind der beste Gegenbeweis.“

Dank für den unermüdlichen Einsatz

Die 17 Geehrten hätten in ganz unterschiedlichen Bereichen viel Initiative und Tatkraft aufgebracht, etwa im Sozialbereich, im Sport, in der Erinnerungskultur oder in der Bildungsarbeit, so Winfried Kretschmann.

„Sie stehen stellvertretend für so viele Menschen in unserem Land, die täglich durch ihr unentgeltliches bürgerschaftliches Engagement zeigen, dass längst nicht alle nur an sich und ihren eigenen Vorteil denken. Ich möchte mich von Herzen für ihre Leistungen, ihre Arbeit und Ausdauer über Jahre hinweg bedanken“, so der Ministerpräsident.