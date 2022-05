USA Bluttat an US-Schule: Schütze tötet mindestens 19 Kinder

Ein 18-Jähriger schießt an einer Grundschule in Texas auf Kinder und Erwachsene. US-Präsident Biden sagt, die Nation müsse sich fragen, «wann in Gottes Namen wir der Waffenlobby die Stirn bieten werden».