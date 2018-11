Hohberg 80-jähriger Autofahrer stirbt bei Unfall auf B 3

Börse in Frankfurt

Dax schließt im Plus - Anleger kaufen nach US-Wahlen wieder

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben am Tag nach den Zwischenwahlen zum US-Kongress wieder Mut gefasst. Der Leitindex Dax überwand am Mittwoch seine jüngste Schwächephase und schloss 0,83 Prozent fester bei 11 579,10 Punkten.