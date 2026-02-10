Hofübernahme in Tennenbronn: Mit Kühen, Käse und Visionen

Vor zwei Jahren und drei Monaten, im November 2023, übernahmen Matthias Hang und seine Lebensgefährtin Evelyn John den Vorderen Mooshof im Schwarzenbach. Zuvor bewirtschaftete das Paar bei Bingen in Rheinland-Pfalz eine kleine Landwirtschaft mit acht Kühen, eigener Käserei und Direktvermarktung. Da dort keine Erweiterung möglich war, machten sich die beiden auf die Suche nach einer neuen Perspektive – und stießen auf den Vorderen Mooshof mit angeschlossener Käserei von Josef und Erika Günter, die ihrerseits junge Nachfolger suchten. Für beide Seiten passte es, man wurde sich rasch einig.

Melkroboter bringt Erleichterung im Alltag Beim Besuch der Redaktion berichteten Hang und John von einer intensiven Anfangszeit, dem aktuellen Stand – und von ihren weiteren Plänen. Inzwischen leben 14 Milchkühe und fünf Rinder im großen Laufstall und auf den Weiden des Hofes, darunter auch mehrere Kälber. Drei Kühe stammen noch aus dem Bestand der früheren Bewirtschafter, die übrigen brachte das Pächterpaar mit. „Sie haben sich schnell gut vertragen“, sagt Hang. Eine große Erleichterung im Arbeitsalltag sei der Melkroboter gewesen, an den sich die Tiere rasch gewöhnt hätten. Gefüttert werden die Kühe ausschließlich mit Gras von der Weide und Heu – auf Silage verzichtet Hang bewusst.

Kälber spielen miteinander

Besonderen Wert legt der Landwirt auf eine tiergerechte Haltung. Die Kälber werden nicht in Einzelboxen oder Iglus getrennt aufgezogen, sondern in einer kuhgebundenen Kälberaufzucht. Dabei versorgt eine sogenannte Ammenkuh nach dem Kalben neben dem eigenen auch bis zu zwei weitere Kälber. „Bei den meisten Kühen funktioniert das sehr gut“, berichtet Hang. Die Kälber könnten miteinander spielen, zudem sei diese Haltungsform sogar arbeitsärmer als die herkömmliche Trennung.

Einblick in den Hofladen Foto: Fritsche

Eine weitere Besonderheit auf dem Vorderen Mooshof ist die Winterweidehaltung. Auch in der kalten Jahreszeit dürfen die Tiere auf die Weide. „An sonnigen Wintertagen nutzen sie das sehr gerne“, sagt Hang. Selbst wenn der Boden zeitweise matschig werde, erhole sich die Wiese rasch wieder.

Im kommenden Herbst plant das Paar den nächsten Entwicklungsschritt: Auf der Weide soll im Rahmen eines Pilotprojekts des Naturparks zur ökologischen Waldbewirtschaftung ein Agroforst entstehen. Vorgesehen sind 120 Bäume und 380 Sträucher. Gepflanzt werden auch Straucharten, deren Laub als Futter für Rinder geeignet ist. Zudem sollen bewusst unterschiedliche Baumarten erprobt werden, um Erfahrungen zu sammeln, welche Sorten mit Blick auf den Klimawandel in dieser Höhenlage bestehen können.

Hier wird der Käse produziert. Foto: Fritsche

Dank Leader-Förderung neue Kupferkessel

Evelyn John freut sich zudem über eine Leader-Förderung, die die Anschaffung großer Kupferkessel ermöglichte. Diese kommen bei Workshops zur Käseherstellung zum Einsatz. Angeboten werden Kurse für Familien und alle Interessierten, verbunden mit einem Rundgang über die „Schwarzwälder Käsealm“.

Auch ungewöhnliche Projekte finden auf dem Hof Platz: Da Matthias Hang aus einer Winzerfamilie stammt, hat er an einem sonnigen Hang im Schwarzenbach 15 robuste, pilzwiderstandsfähige Rebstöcke gepflanzt. „Alle sind gut angewachsen“, berichtet er.

Warten auf Genehmigung

Nicht alles verlief reibungslos. Einige bürokratische Hürden mussten genommen werden, etwa mit dem Veterinäramt Rottweil. In einem – letztlich gewonnenen – Verfahren vor dem Amtsgericht Rottweil musste Hang darlegen, dass bestimmte Schimmelarten auf der Oberfläche von Käserinden üblich sind. Zudem fiel eine Nachkontrollgebühr von 200 Euro an, weil am Tor zum Laufstall lediglich ein Schild mit der Aufschrift „Betreten verboten“ angebracht war – ein zusätzliches „Füttern verboten“ wurde daraufhin ergänzt.

Die Rebstöcke sind gut angewachsen. Foto: Fritsche

Derzeit wartet Hang noch auf die Genehmigung eines Umbauantrags: Der bisherige Heuboden soll zu einem geräumigen Workshopraum ausgebaut werden. Nach der Fertigstellung könnte Evelyn John ihre Kurse auch in der kalten Jahreszeit anbieten. Den Antrag hat Hang bereits vor rund einem Jahr beim Bauamt im Schramberger Rathaus eingereicht.