Hofübernahme in Tennenbronn: Mit Kühen, Käse und Visionen

Matthias Hang und Evelyn John bewirtschaften den Vorderen Mooshof in Schramberg-Tennenbronn. Wir haben uns umgeschaut und sogar Rebstöcke entdeckt.
Vor zwei Jahren und drei Monaten, im November 2023, übernahmen Matthias Hang und seine Lebensgefährtin Evelyn John den Vorderen Mooshof im Schwarzenbach. Zuvor bewirtschaftete das Paar bei Bingen in Rheinland-Pfalz eine kleine Landwirtschaft mit acht Kühen, eigener Käserei und Direktvermarktung. Da dort keine Erweiterung möglich war, machten sich die beiden auf die Suche nach einer neuen Perspektive – und stießen auf den Vorderen Mooshof mit angeschlossener Käserei von Josef und Erika Günter, die ihrerseits junge Nachfolger suchten. Für beide Seiten passte es, man wurde sich rasch einig.