Hofstetter schreibt Buch: So kann KI achtsam genutzt werden

Der frühere Polizeipräsident Reinhard Renter hat ein Buch geschrieben, das zeigt, wie KI achtsam, verantwortungsvoll und selbstbestimmt genutzt werden kann.
Sie kann riesige Datenmengen erfassen, Diagnosen stellen, Texte korrigieren, Kunstwerke produzieren und sogar Beziehungstipps geben: Für viele gehört Künstliche Intelligenz (KI) mittlerweile zum Alltag, andere sind im Umgang mit ihr noch argwöhnisch oder vermeiden es ganz, sie zu nutzen. Der Hofstetter und ehemalige Polizeipräsident Reinhard Renter hat für alle, die KI achtsam nutzen wollen, ein Buch geschrieben. Darin erklärt er, wie KI sinnvoll und selbstbestimmt eingesetzt werden kann, worauf man dabei achten sollte und wie Mensch und Technik miteinander verbunden werden können.