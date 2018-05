Hofstetten Zum Jubiläum ist "alles denkbar"

Hofstetten. "Alles ist denkbar: vom großen Verbandmusikfest bis hin zum normalen Bachfest mit Jubiläumsbanner", erklärte Vorstand Johannes Kaspar und bat um Gestaltungsvorschläge der Musiker. "Egal, was es am Ende ist; es ist wichtig, dass alle dahinter stehen." Im Laufe des Jahres soll der grobe Rahmen für das Jubiläum festgelegt werden, bei den anstehenden Neuwahlen im kommenden Jahr sollen dann auch die Beisitzer-Posten mit Zuständigkeiten belegt werden. "Das wird eine spannende Herausforderung für das nächste Jahr", betonte Kaspar.

Die Termine des vergangenen Jahres rief Michaela Rohkohl mit einem Blick in die Chronik in Erinnerung. Unter den 31 Einträgen befanden sich Konzerte, Auftritte bei verschiedenen Festen im Sommer, Empfänge erfolgreicher Hofstetter Sportler und gesellige Anlässe. Die vereinseigene Formation "Blech Forrest" hatte ihren ersten Auftritt in der Offenburger Fußgängerzone, was sehr gut angekommen wäre.

Kassiererin Laura Berger berichtete dann von einem größeren Fehlbetrag. "Wir hatten gute Veranstaltungen, an dem lag es nicht", erklärte sie. Das Reparieren und Überholen von Instrumenten, Buchungs-Zuordnungen und ein deutlich größerer Aufwand für den Notenkauf bei geringeren Spendeneinnahmen hätten zum Fehlbetrag geführt. "Wir müssen überlegen, bei welchen Ausgaben gespart werden kann", erklärte Berger, obwohl die Musikkapelle im Gesamten solide finanzielle Verhältnisse aufweist.