Hofstetten Zahlreiche neue Spieler

SAMSTAG, 16.30 UHR

RW Elchesheim – SC Hofstetten. Nach zuletzt zwei Siegen in Folge möchte die Hofstetter Mannschaft in der Erfolgsspur bleiben, um weiter das Titelrennen in der Landesliga spannend zu halten. Der Sportclub erinnert sich gerne an die letzten Spiele gegen den FV Rot-Weiß Elchesheim.

Im Meisterjahr 2017 gelang den Kinzigtälern nach dem FVRW-Führungstreffer durch Thorben Schmidt in der ersten Halbzeit und dem Ausgleich in der 72. Minute durch Jakob Schätzle der Siegtreffer durch Sebastian Bauer. Der Sieg der Leukel-Elf war verdient, weil zudem dreimal das Aluminium für die Gastgeber rettete. SC-Keeper Daniel Lupfer hatte auch reichlichen Anteil am damaligen "Dreier", da er mehrfach glänzend reagierte. Es war damals eine spannende, sowie auch dramatische Begegnung im Karlsruher Vorort Elchesheim-Illingen, in Hofstetten siegte der SC souverän mit 3:0.