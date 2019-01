Hofstetten Wasserleitung sorgt für Probleme

Hofstetten. Im Rückblick einen Schuldigen dafür zu suchen, dass die Gemeinde jetzt fast 86 000 Euro mehr für die Arbeiten im Zuge der Dorfsanierung aufbringen muss, ist für Bürgermeister Martin Aßmuth nicht sinnvoll. Trotzdem machten die Gemeinderäte ihrem Ärger deutlich Luft und sahen Versäumnisse.

Auslöser war die Information der Gemeindeverwaltung, dass die Wasserleitung im Oberdorf ausgetauscht werden muss. Wie Aßmuth informierte, ist diese jetzt 60 Jahre alt. "Noch ist sie intakt, hat ihre Halbwertszeit aber um 20 Jahre überschritten", sagte der Bürgermeister. Auch die Leitungen in den angrenzenden Straßen seien in schlechtem Zustand, in der Kreuzstraße kam es im vergangenen Jahr immer wieder zu Rohrbrüchen.

Heinz-Jürgen Kentischer, der die Gemeinde Hofstetten in Tiefbaufragen berät, erklärte den Sachverhalt. Die verlegten Graugussleitungen seien alt und vertrügen keine Erschütterungen. Vielleicht halte die Leitung trotz der Baumaßnahmen über Tage noch fünf Jahre, aber schon morgen könnte ein Rohrbruch geschehen. Ähnliches sei schon bei der Zufahrt zum Henry-Heller-Platz geschehen. Dort sei die ausführende Baufirma mit allem fertig gewesen und zwei Wochen später musste die Straße wieder aufgerissen werden: Rohrbruch in der Wasserleitung. Nicht zu handeln, hielt Kentischer für fatal, zumal die Straße derzeit ohnehin aufgerissen wird