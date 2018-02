Hofstetten "Wadenbeißer" sind an der Macht

Hofstetten. Der Schmutzige Donnerstag begann mit einem großen Narrenfrühstück in der Gemeindehalle. Kurz vor 11 Uhr zog dann die eine Hälfte der Guggenmusiker nebst Hästrägern in den Kindergarten, um Hofstettens Jüngste abzuholen. Für die andere Hälfte der Musiker und Hästräger ging es hinauf zur Schule, wo sie von den Kindern bereits erwartet wurden. Am Ende trafen sich die Narren vor dem Hofstetter Rathaus, um ein weiteres Mal die Aufforderung von Oberhund Hans-Peter Singler zu hören: "Bürgermeister! Kum rus mit dinnem Gesinde – mir fordere dich uf, usem Rothus zu verschwinde!"

Als König der Tiere trat Bürgermeister Henry Heller ans Mikrofon und hieß seine Untertanen im Dschungelcamp Hofstetten willkommen. "Ich bin müde, es ist mir zu kalt und jederzeit ist ›Rumble in the Jungle‹", stöhnte er unter der Last des Amtes. Jeden Tag gebe es viel Ärger und der tägliche Kampf zermürbe ihn. "Sie hat ein Ende, meine Herrschaft in diesem schönen Revier", bedauerte er. Die Herrschaft des Löwen hätten die Untertanen lange genug gehabt, das Stechen und Beißen sei nun zu Ende.

"Für euch alle kommt die ganz große Wende: Bald hat ein anderes großes Tier hier das tägliche Sagen", rief Heller und stellte mögliche Nachfolger vor. Elke Herr warb als Zebra für mehr Sicherheit im Dorf, Tiger Markus Neumaier warb mit dem Voranbringen der Tiere und Gorilla Martin Göhringer rief die Bananenrepublik aus.