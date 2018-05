Hofstetten Vorstand wächst auf 17 Mitglieder

Hofstetten. Im sportlichen Rückblick von Vorstand Sven Burger standen die Athleten Patrick Neumaier (DM-Gold-A-Jugend und Junioren), Julian Neumaier (zwei DM-Medaillen) Luca Lauble (DM-Bronze – Junioren), Klaus Neumaier mit DM-Silber bei den Veteranen und Thomas Summ mit zweimal DM-Gold und zwei WM-Medaillen (Silber und Bronze bei den Veteranen) nochmals ganz oben auf dem Treppchen. "In der Verbandsrunde der Ringer-Oberliga haben unsere jungen Wilden alles umgesetzt", so der Vorstand. Auch die Meisterschaft hat der Verein mit 36:0 Punkten souverän gewonnen. Die Reserve beeindruckte mit dem dritten Platz in der Bezirksliga. Ungewohnt schwer hatte es die dritte Mannschaft. Trotzdem sprang noch der sechste Platz dabei heraus.

Henry Heller sind die Ringer ans Herz gewachsen

Nachdem Katharina Neumaier über die Finanzen berichtet hatte und Carina Glöde die Aktivitäten des Vereins in Erinnerung rief, war es Hofstettens scheidendem Rathauschef Henry Heller vorbehalten, für die Entlastung zu sorgen. Dies tat er mit Wehmut, denn der Verein ist ihm ans Herz gewachsen. "Der KSV hat Hofstetten überregional bekannt gemacht. Das ist einmalig – auch für mich als Bürgermeister." KSV-Vorstand Fabian Hofer meinte nach erfolgreicher Entlastung: "Wir werden dich vermissen, aber hoffentlich weiter in der ersten Reihe am Mattenrand sehen."