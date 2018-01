Hofstetten Vorletzte Tranche abgenommen

Hofstetten. Das "Hofstetter Schwarzwaldverfahren" hatte am Donnerstag seine Abnahme. So nennt Bürgermeister Henry Heller das Flurbereinigungsverfahren in seinem Ort auch gerne. Das Landratsamt Ortenaukreis, Abteilung Vermessung und Flurneuordnung, hatte alle Verantwortlichen eingeladen, um sich ein Bild zu machen, wie die Fördergelder der vermutlich zweitletzten Bautranche eingesetzt wurden. Immerhin betrugen die kalkulierten Kosten 321 000 Euro, von denen 296 000 Euro verbaut wurden.