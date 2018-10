Hofstetten Versorgung von Hofstetten mit LTE gestaltet sich schwer

Heißes Eisen Hochbehälter

Der Standort am Hochbehälter ist laut Bernhard Krämer (CDU) ein "heißes Eisen": Immerhin sei er wegen massiven Widerstands der Bevölkerung gekündigt worden, sagte der Gemeinderat. Eine kurze Diskussion um die Möglichkeit, den Masten an den Waldrand zu verlegen, folgte. Elisabeth Kornmaier (FW) wollte wissen, ob ein unabhängiges Institut mögliche Standorte prüfen könne – laut Meinrad Mickenautsch (CDU) hat es ein solches zumindest noch vor drei Jahren in der Region gegeben. Er gab zu bedenken, dass die Telekom nicht jeden Standort mitgehen werde.

Einen Schnellschuss wollte am Schluss niemand abgeben. Per Beschluss sollen die Standorte Hochbehälter und Waldrand überprüft werden. In den Haushalt werden Mittel für die Beauftragung eines unabhängigen Unternehmens, das alternative Standorte ermitteln soll, eingestellt.