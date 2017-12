Hofstetten Vermisstensuche unter Wasser

Feiler erklärt das Vorgehen: Der Leinenführer gibt dem Taucher mithilfe der Leine vor, in welchem Radius er suchen soll. Dadurch, dass der Taucher die Leine währenddessen gleichmäßig auf Spannung hält, ist gewährleistet, dass der See möglichst lückenlos durchsucht wird. Für das ungefähr drei Meter tiefe Gewässer werden die zwei Teams gut drei Stunden brauchen, schätzt Feiler.

"Kein schöner Anlass", befindet Hofstettens Bürgermeister Henry Heller, der im schwarzen Mantel und mit rotem Schirm dazustößt. Trotzdem sei er natürlich vor Ort, um sich zu informieren. "Die Anteilnahme war überwältigend. Ich bin von den Bürgern oft angesprochen worden, ob es etwas Neues gibt." Der Zeugenaufruf der Polizei aus der vergangenen Woche dagegen hatte wenig Erfolg. "Viele Hinweise haben wir nicht bekommen", räumt Bergmann ein.

Dass es ganz in der Nähe Hofstettens, nämlich an der B294 zwischen Haslach und Mühlenbach, einen zweiten und deutlich bekannteren "Waldsee" gibt, hatte im Vorfeld der Suche Verwirrung gestiftet. Letztlich werden die Beamten an diesem Tag beide Seen absuchen. "Die Tauchgruppe kann das leisten, wir haben genügend Kollegen vor Ort", sagt der Pressesprecher am Vormittag.

Wie oft in der Ortenau Gewässer auf der Suche nach Vermissten durchkämmt werden, kann Bergmann nicht genau sagen. "Aber das passiert immer wieder. Wir arbeiten in solchen Fällen nach dem Ausschlussprinzip alle möglichen Orte ab, an denen die Person sich aufgehalten haben könnte. Da gehört leider auch so etwas dazu." Der Waldsee sei einer der Lieblingsorte Schmidts gewesen.

"Es ist einfach wichtig, Gewissheit zu haben", sagt Bürgermeister Heller über einen möglichen Fund an diesem Tag. Auf diese werden alle Beteiligten noch warten müssen– die Suche bleibt am Donnerstag erfolglos.

"Dann müssen wir unsere Maßnahmen überdenken", hatte Bergmann am Vormittag zu dieser Möglichkeit gesagt. Mit einem skeptischen Blick ins Gelände: "Die stark bewaldete Gegend macht es nicht einfacher." Lisa Kleinberger

Als Polizeitaucher kommen in Baden-Württemberg Beamte der Wasserschutzpolizei zum Einsatz, die eine Zusatzausbildung absolviert haben. Diese ist laut Armin Feiler, beim Einsatz in Hofstetten als Tauchgruppenführer dabei, freiwillig und beginnt mit einer medizinischen Vorauswahl. Ob der Taucher noch fit genug für die Arbeit ist, wird einmal im Jahr überprüft.