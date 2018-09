SC Hofstetten – Rastatter SC/DJK 3:2 (1:2). Schon in der ersten Minute durfte der SC jubeln, als Marc Hengstler in den Rückraum der SC / DJK-Abwehr auf Arian Steiner passte und dieser keine Mühe hatte, den Ball im Tor unterzubringen. In der 13. Minute hatte Nico Obert Pech, dass sein Ball vom Außenpfosten ins Feld zurück sprang. Völlig überraschend in der 22. Minute der Ausgleich. Leon Steimer nahm nach einer schönen Ballstafette an der Strafraumgrenze Maß, und vom Innenpfosten sprang das Leder unhaltbar für Daniel Lupfer ins Tor – 1:1. In der 30. Minute hatte Arian Steiner die Hofstetter Führung erneut auf dem Fuß, doch Keeper Steffen Barfuß ahnte den Heber. Eine Minute später scheiterte Michael Krämer eins gegen eins am Rastatter Keeper. Es war die beste Phase des Sportclubs in der ersten Halbzeit, denn wiederrum nur zwei Minuten später scheiterte Arian Steiner erneut an Steffen Barfuß. In der 40.Minute folgte die kalte Dusche für das Team von Martin Leukel. Nach einem Ballverlust beim Spielaufbau kam Christian Höschele ans Leder und überwand den Hofstetter Keeper durch einen platzierten Flachschuss – 1:2. Mit diesem Spielstand ging es auch in die Pause. In Durchgang zwei fand der SC nicht ins Spiel zurück, Rastatt übernahm die Kontrolle. So scheiterten in der 60. Minute erst Abah Ousman, dann Carlo Rilli und Christian Höschele am Hofstetter Keeper Daniel Lupfer und der SC-Abwehr. Es war die beste Möglichkeit der Gäste auf 1:3 zu stellen. Nach einem Freistoß von Leon Brosamer hatte Nico Obert völlig frei vor Schlussmann Barfuß per Kopf die Möglichkeit zum Ausgleich. Nur 30 Sekunden später schoss Michael Krämer aussichtsreich am Tor vorbei. Jetzt war der Sportclub wieder im Spiel. In der 72. Minute erzielte Nico Obert aus dem Gewühl heraus im Strafraum den erlösenden Ausgleich und hatte vier Minuten später Pech, dass sein Kopfball von Barfuß erneut abgewehrt wurde. Dieser entschärfte auch den zweiten Kopfball von Janik Neumaier, doch beim dritten Kopfball-Versuch von Arian Steiner lag das Leder dann im Tor – 3:2. Das Nachsetzen hatte sich in deser Phase ausgezahlt. Rastatt versuchte das Blatt nochmal zu wenden, doch der Sportclub stand nun sicher und brachte den Vorsprung über die Zeit. SCH: Lupfer, Neumaier M., Krämer M., Krämer J., Schilli, Steiner, Obert, Hengstler (90. Schulz), Hertlein, Brosamer (68. Witt), Neumaier J. Tore: 1:0 Steiner (01.), 1:1 Steimer (22.), 1:2 Höschele (40), 2:2 Obert (72.) , 3:2 Steiner (76.).