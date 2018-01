Hofstetten Uhl in Ruhestand verabschiedet

Zudem verglich Steidel die Pfarrgemeinde mit einem Verein, der von seinen Mitgliedern lebt: "Eine Pfarrgemeinde könnte nicht existieren ohne die Mithilfe von vielen ehrenamtliche Kräften". Einige von ihnen verabschiedete er in den Ruhestand.

Paul Uhl ist seit 2001 für die Gemeinde in Hofstetten unterwegs, um den Jubilaren zum 80. und 90. Geburtstag die besten Wünsche zu überbringen. "Wir bestehen aus sechs Pfarreien. Ich könnte gar nicht zu jedem runden Geburtstag gehen", lobte Steidel. Auch Rosa Heizmann, Vorsitzende des Altenwerks, wurde verabschiedet. Sie war 20 Jahre lang als Lektorin und Kommunionhelferin tätig. Norbert Mickenautsch wurde ebenfalls für diese Tätigkeiten gedankt. Er ist von allen am längsten dabei und hatte damit auch den größten Anteil am Gelingen des Gottesdienstes. Verabschiedet wurde auch das gesamte Vorstandsteam der KFD Hofstetten. Allen voran Christine Kaiser, die seit 1981 ihr Amt ausübt. Mit ihr gehen Maria Kaiser, Sibylle Schumacher, Rosa Neumaier, Hedwig Feger, Elisabeth Schmider und Rita Schmieder in den Ruhestand.

Alle erhielten neben einem kräftigen Applaus noch ein kleines Erinnerungsgeschenk. Wie weiter zu erfahren war, werden die Altersjubilare künftig von Josef Allgaier oder von Wendelin Kaspar besucht. Auch Christine Störr steht im Bedarfsfall zur Verfügung.