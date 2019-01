Hofstetten St. Erhard zu Ehren

Zum einen habe er Klöster gegründet und damit Zentren geschaffen, in denen der Glaube vor Ort gelebt wurde. "Heute ist es wieder unglaublich wichtig, zu schauen, dass die Kirche da ist, wo die Menschen leben." Und das müsse künftig unabhängig davon sein, ob es einen Pfarrer gebe oder nicht.

"Den Glauben zu leben, liegt an den Gläubigen selbst", betonte Steidel, christliche Familien könnten nicht davon entlastet werden. Wenn nur noch der Kindergarten, die Schule oder die Kirche für die Glaubensvermittlung zuständig wären, sei das eine Bankrott-Erklärung.

Und genau da setze der zweite Schwerpunkt aus Erhards Arbeit an: in der Vermittlung und Weitergabe des Glaubens. Es gelte für die Zukunft zu überlegen, wie der Glaube an Jesus Christus wieder ins Gespräch kommen könne. "Damit ist die Arbeit des heiligen Erhard heute so aktuell wie damals", betonte der Pfarrer.

Am Ende des Patroziniums-Gottesdienstes stellte sich Chorleiter Armin Hämmerle kurz der Gemeinde vor. "Der Chor hat Substanz in den Stimmen, auch wenn man nie zu viele sein kann", begründete er seine Entscheidung zum kirchlichen Dirigentenamt in Hofstetten. Das Repertoire aus sakralem und profanem Liedgut habe ihn von Anfang an beeindruckt, betonte Hämmerle und lud zum unverbindlichen Probesingen beim Kirchenchor ein. "Die Zusammenarbeit mit dem Hausacher Kirchenchor ist sicher kein einmaliges Unternehmen", blickte er am Ende voraus.