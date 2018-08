Hofstetten Spannender Spritzerwettbewerb

Hofstetten. Leider machte das Sommerwetter ausgerechnet am Samstag bei der Gaudi mit dem kühlen Nass schlapp, sodass es in diesem Jahr einem Minusrekord gab, was die Teilnehmerzahl betraf. Kommandant Peter Neumaier erläuterte am Samstag den Wettkampf an der 108 Jahre alten Handpumpe. Zunächst muss die Pumpe mit Wasser befüllt werden und dann ist drei Minuten lang Muskelkraft und vor allem Ausdauer gefragt. Vorne am Strahlrohr gilt es, zielsicher zu sein, denn es ist gar nicht mal so leicht, die kleine Öffnung in der aufgebauten Wand zu treffen. Wer die meisten Liter in diese Öffnung spritzt, gewinnt.

Den Auftakt machten die benachbarten Feuerwehren. Nur drei Wehren waren in "Mannschaftsstärke" vertreten, was aber dem Spaßfaktor keinen Abbruch tat. Seriensieger Schweighausen war als erstes Team an der Reihe und erwies sich wieder als unschlagbar. Die gesetzte Marke mit 29,5 Litern wurde nicht mehr überboten. Die Freiwillige Feuerwehr Bollenbach versuchte zwar alles, kam aber nur auf 24,5 Liter. Die Führungsgruppe Kinzigtal mit Wehrleuten aus Haslach und dem Wolfacher Christian Keller belegte mit 22,6 Litern den dritten Rang.

Mit Spannung wurde dann das Wettspritzen der örtlichen Vereine erwartet. Der Deiwing Club mit Matthias Schmid war hoch motiviert. Immerhin galten die "Taucher" als Geheimfavorit, doch Simon Krämer am Strahlrohr hatte viel Wind, weshalb er es nur auf 29,5 Liter brachte, was am Ende Platz drei bedeutete. Der KSV übertraf zwar die Marke des Deiwing Club mit 31,3 Liter, doch sollte dies nicht zum Sieg reichen. Die Höllenhunde mit Hans-Peter Singler brachten auch eine Mannschaft zusammen, doch auch ihnen gelang es mit 26,5 Litern nicht, sich an die Spitze zu setzen. Dafür war wieder der Sportclub mit Dieter Ruf am Strahlrohr zuständig, der zielsicher 34 Liter in die kleine Öffnung spritzte und somit seinem SC den Sieg sicherte. Bei der anschließenden Siegerehrung durch Peter Neumaier gab es dann schöne Preise.