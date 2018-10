Hofstetten Simsegräbsler bis Dublin bekannt

1997 tritt die Gruppe im eigenen Häs auf

1996 haben sie sich zunächst am Schmutzigen Donnerstag musikalisch beteiligt, ein Jahr später seien sie "stolz wie Harry" im eigenen Häs angetreten. Damals waren es ein rotes Hemd, eine schwarze Hose, die gestreifte Krawatte und natürlich der Hut. Nicht umsonst hießen sie lange Jahre auch "die Hüte", rot-schwarz kariert fiel eben auf.

Neben Gründungs-Dirigent Peter Neumaier spielen aus der Anfangszeit noch Thomas Laifer, Johannes Kaspar, Alexander Dorer und Dieter Krämer in den Reihen der aktiven Musiker. Mittlerweile seien auch die ersten Kinder von Musikern mit am Start. "Die Altersspanne reicht von zwölf bis 44 Jahren", umreißt Guggenmusik-Vorstand Fabian Witt.

Eigentlich sind die Simse­gräbsler nämlich eine eigene Gruppierung – unter dem Dach der Narrenzunft. Damit gibt es innerhalb der Guggenmusik einen "Huffe" der Vorstandschaft, deren Vorsitzende Fabian Witt und Simon Scherer gleichzeitig als Beisitzer im Gremium der Narrenzunft sitzen.

Mitglieder haben alle Freiheiten

"Wir haben den Musikern von Anfang an alle Freiheiten gelassen, aus dem musikalischen Bereich hält sich die Zunft raus", betont Hans-Peter Singler.

Dass sich mit der zweimaligen sehr erfolgreichen Beteiligung am St.-Patricks-Day in Dublin und dem jährlichen Guggenmusik-Open-Air am Sonntag vor Fastnacht Alleinstellungsmerkmale herausgebildet haben, gefällt den Verantwortlichen besonders gut.

Denn mittlerweile kämen bei gutem Wetter mehrere hundert Zuhörer zum Konzert, an dem sich seit einigen Jahren auch befreundete Guggenmusiken beteiligen würden.

