Hofstetten Seit Wochen vermisster Senior ist tot

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde die Leiche des Seniors bereits am Montag gefunden. Ein Passant entdeckte den Mann auf einer abschüssigen und schwer einsehbaren Wiese in der Nähe der Straße Mittelweiler.

Wochenlang hatten Beamte nach dem Vermissten gesucht, auch zwei Seen waren von Tauchern abgesucht worden.

Laut Polizei kann ein Verbrechen ausgeschlossen werden.