Hofstetten Schon bald könnten die Bagger rollen

Gemeinderat Wilhelm Uhl (CDU) erkundigte sich nach der Verlegung der Gemeindeverbindungsstraße, die auch künftig direkt am Gasthaus entlang führen wird. Doch wirtschaftliche Gründe und der eingeschränkte Geltungsbereich hätten dagegen gesprochen, bei einer freien Gestaltung wäre der entsprechende Antrag für Streit keine Frage gewesen. Elisabeth Kornmaier (FW) erkundigte sich nach der Internet-Versorgung, doch Streit relativierte: "Die Bauzeit wird eineinhalb Jahre dauern." Es gelte, einen Schritt nach dem anderen zu tun. Arnold Allgaier (Freie Wähler) betonte: "Die Gemeinde profitiert enorm von der Biereck, es ist ein Gewinn für die kommenden Jahrzehnte."

Auch Bürgermeister Martin Aßmuth befand: "Die zurückhaltende Planung ist nicht nur für Hofstetten, sondern für die gesamte Raumschaft ein Gewinn. Die Anlehnung an die Tradition und der Erhalt in Verbindung mit dem Schwarzwald gefällt mir sehr gut."

Der Erhalt der "Biereck" ist der ursprüngliche Wunsch des Bauherrn Manfred Streit gewesen. In verschiedenen Planungsstadien war das immer wieder Thema der Gespräche mit Architekten und Fachplanern. Durch die notwendige Erneuerung des Dachstuhls und den Verzicht auf einige Hotelzimmer wurden wirtschaftlich tragfähige Möglichkeiten erarbeitet. Die "Biereck" wird in Teilbereichen erhalten, umfassend saniert und die Abläufe an heutige Anforderungen angepasst sowie optimiert.