Hofstetten SC Hofstetten geht leer aus

Die Hoffnungen der Gastgeber, den Sieg in Mörsch nun auch im heimischen Waldsee-Stadion wiederholen zu können, erfüllte sich nicht. Die Gäste-Elf von Dietmar Blicker konnte sich somit in Hofstetten aller Abstiegssorgen entledigen.

Das Spiel verlief zunächst recht ausgeglichen. Als der Sportclub in der 15. Minute einen Mörscher Angriff bereits unter Kontrolle hatte und selbst nach vorne spielen wollte, kam die kalte Dusche. Steven Herborde bekam das Leder ganz unverhofft und zog sofort ab. Daniel Lupfer im Hofstetter Tor war geschlagen. Doch die Elf von Martin Leukel ließ sich nicht beeindrucken und drängte sofort auf den Ausgleich. Die Bemühungen des Sportclub wurden dann in der 31. Minute belohnt. Nach einer Eckballverlängerung durch Mathias Schilli war Sebastian Bauer in der Mitte frei und markierte per Kopf den Ausgleich. Nun durften die 250 Zuschauer wieder hoffen. Doch die Freude dauerte nur sieben Minuten, da hatte Steven Herborde erneut zugeschlagen. Nach einer Mörscher Balleroberung in der eigenen Hälfte ging es sehr schnell und plötzlich stand Herbode frei vor Lupfer - 1:2. Mit diesem Spielstand wurden auch die Seiten gewechselt.

In Durchgang zwei fanden die Gäste zunächst besser ins Spiel. So vereitelte Daniel Lupfer in der 48. Minute einen weiteren Treffer, als er gegen Christof Leiss aus kurzer Distanz hielt. Mit der Führung im Rücken kontrollierten die Gäste nun das Geschehen. Die Elf von Martin Leukel fand nicht mehr in ihren Rhythmus und musste in der 70. Minute sogar das 1:3 hinnehmen. Der eingewechselte Ruben Weßbecher sorgte mit einem fulminanten Schuss für die Entscheidung. SC Hofstetten: Lupfer, Neumaier (87. Witt), Kern (ab 78. Kaspar), Bauer, Krämer, Schilli, Steiner (ab 73. Singler), Obert, Hengstler, Schätzle (ab 61. Hertlein), Schwörer. 1. SV Mörsch: Maier, Schwarz (ab 80. Lehel), Leiss (ab 73. Kerling), Herbote, Baumann, Würz, Heck (ab 67. Weßbecher), Kantz, Preine, Schmitt, Beckmann (61. Kyei). Tore: 0:1 Herbote (15.), 1:1 Bauer (31.), 1:2 Herbote (37.), 1:3 Weßbecher (70.). Zuschauer: 250. Schiedsrichter: Andreas Klopfer, Emmendingen.