Hofstetten Regionaler Eis-Anbieter löst Nestlé ab

Wie Bürgermeister Martin Aßmuth beim Pressegespräch am Mittwochvormittag erklärte, hat das Unternehmen sich gegen vier weitere Anbieter durchgesetzt. Ein Hauptkriterium sei gewesen, dass das Eis im Becher und entsprechend unter Schutzatmosphäre verpackt geliefert werde, sagte der Bürgermeister: "Wir können es bei der kleinen Mannschaft rein logistisch nicht leisten, zu Stoßzeiten auch noch Eis in der Waffel zu portionieren."

Die Wahl fiel schlussendlich auf "Hofeis" – nach eingehenden Tests, versteht sich. "Ich schätze, der Gemeinderat hat noch nie so viel Eis gegessen wie beim Auswahlverfahren", sagte Aßmuth schmunzelnd. Der Anbieter Hofeis verfolge als regionaler Bio-Anbieter eine Philosophie, die sich stark mit dem decke, was er durch die Absage an den Nestlé-Konzern als Lieferanten habe erreichen wollen (wir berichteten, zur Resonanz siehe Infokasten).

"Hofeis"-Geschäftsführer Matthias Rothacher war beim Pressegespräch ebenfalls anwesend und informierte über das Produkt, das in der kommenden Saison im Freibad verkauft wird. Die kleinen Eisbecher fassen 130 Milliliter, was etwa zwei Kugeln Eis entspricht. Es gibt neun Sorten, wovon drei Sorbets sind und damit sowohl vegan als auch laktosefrei. "Wir produzieren unser Eis ohne Konservierungsstoffe", erklärte Rothacher. Das habe auch Auswirkungen darauf, wie das Eis am besten gegessen werden sollte: "Es muss ein bisschen atmen, im Grunde wie ein guter Wein." Nach etwa zehn Minuten habe es den richtigen Schmelz entwickelt und schmecke am besten.