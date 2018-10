Hofstetten (red/lmk). Das Rathaus-Team in Hofstetten ist wieder komplett: Am gestrigen Montag haben Nina Fuhlert und Mike Lauble ihren Dienst bei der Gemeindeverwaltung angetreten. Der Verwaltungsfachwirt Lauble ist laut einer Mitteilung ab sofort für das Hauptamt in Hofstetten zuständig, während sich die Verwaltungsfachangestellte Fuhlert um die Belange des Bürgerbüros kümmert. Die Steinacherin arbeitete zuletzt im Ausländerbüro der Stadt Offenburg, während der Nachfolger von Martin Göhringer lange Jahre beim Landratsamt Ortenaukreis und zurückliegend im Hauptamt bei der Stadt Wolfach beschäftigt war. Sie wurden von ihren Kollegen und dem Bürgermeister mit einem Blumengruß überrascht.