Hofstetten Rat diskutiert Straße in den Ullerst

Gleichzeitig würden Leerrohre für den Breitbandausbau verlegt. Jürgen Kentischer stellte dem Gemeinderat verschiedene Varianten vor. "Der vollständige Unterbau muss in jedem Fall hergestellt werden", betonte er. Die Kosten für die Erdarbeiten für das Breitbandkabel belaufen sich auf etwa 35 600 Euro, die Kosten für die Erdarbeiten der Wasserleitungs-Verlegung auf etwa 38 000 Euro und die Kosten für den Leitungsbau auf weitere 54 250 Euro. Der Rat sprach sich am Ende für eine Schwarzdecke als Oberflächenbelag aus, die Kosten dafür betragen 58 548 Euro.

Die Arbeiten werden im Herbst ausgeschrieben. Gleichzeitig werden die Arbeiten zur Straßensanierung auf der Breitebene ausgeschrieben. Die Kostenschätzung liegt bei 65 000 Euro. Die Straße in Richtung "Rosers Häldele" wird auf einer Länge von 350 Meter und die Breitebene-Straße wird auf 105 Metern saniert. Der Gemeinderat beschloss bei einer Gegenstimme die Ausführung. Gemeinderat Wilhelm Uhl (CDU) hatte erklärt: "Ich bin für die Ausführung, aber nicht zu dem Preis."

Abwasserleitung der Teilnehmergemeinschaft "Munde" ist Thema

In einer weiteren Bauangelegenheit übernahm die Gemeinde per Beschluss die Abwasserleitung der Teilnehmergemeinschaft "Munde", die im vergangenen Jahr in privater Initiative gebaut wurde. Acht Anwesen und insgesamt 19 Personen wurden damit an das öffentliche Abwassernetz angeschlossen, darunter auch die Biereck.

Die Übernahme von privat verlegten Abwasserleitungen durch die Gemeinde erfolgt nach Kontrolle mittels TV-Auge, einer Druckprüfung und einer Abnahme durch den Kanalaufseher. Die Eigentümer, über deren Grundstück die Leitung führt, schließen einen Gestattungsvertrag mit der Gemeinde. Nach Übernahme der Anlage durch die Gemeinde wird die Leitung zu Gunsten der Kommune dinglich gesichert. Die Gemeinde gewährt einen Baukostenzuschuss in Höhe der Abwasserbeiträge und erhebt mit Übernahme der Rohre künftig Abwassergebühren von den Eigentümern der angeschlossenen Grundstücke.