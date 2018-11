Hofstetten Premiere der Jugend kommt gut an

Hofstetten. Die Gäste fanden sich zunächst nur zögerlich in der Gemeindehalle ein, womit Katharina Kaspar und Dustin Ries beim Frühstück ein "Hautnah-Konzert" auf hohem Niveau boten.

Anschließend positionierten sich die Musiker der Gesamtkapelle auf der Bühne und bot gute Unterhaltung mit ansprechenden Stücken wie beispielsweise einem Simon-and-Garfunkel-Medley, "Welcome to the Jungle" oder dem "Mana Mana" der Muppet-Show. Für Rebecca Weiß am Alt-Saxophon war es der erste Auftritt in den Reihen der Hofstetter Musiker, Gerhard Dold spielte sein Muppet-Solo auf dem Bariton-Saxofon.

Dass Nachwuchs-Musikerin Lea Rohkohl jüngst ihr goldenes Jungmusiker-Leistungsabzeichen abgelegt hatte, wurde mit einem Extra-Applaus der mittlerweile zahlreichen Gäste belohnt. Mit einer rhythmisch akkurat getakteten und gut vertonten Aufforderung zum Freibier wollten sich die beinahe 50 Musiker eigentlich verabschieden und spielten als Zugabe dann das Hofstetter Lied.