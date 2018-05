Hofstetten Neues Buch vorgestellt

Von negativen Erlebnissen musste Bauer jedoch berichten. So beschäftigte sich der Stadtrat in Freiburg mit der Namensfrage. Die Bedenken einiger Ratsmitglieder wegen Hansjakobs Haltung zum Judentum wurde von der Mehrheit des Gremiums jedoch nicht akzeptiert. So bleiben auch in Freiburg die Benennung einer Straße, eines Platzes und einer Schule mit dem Namen Hansjakobs bestehen.