Hofstetten Narrenzunft zeichnet äußerst engagierte "Macherin" aus

"Du bist seit der ersten Minute mit dabei, vieles läuft im Hintergrund, ohne deine Unterstützung könnte ich niemals das sein, was ich bin", leitete Hans-Peter Singler die Verabschiedung ein. Bereits bei den ersten Überlegungen sei sie involviert gewesen und habe die Zunft-Gründung entscheidend vorangetrieben.

Den Höllenhund habe sie als kleinen Hinweis in der Welschensteinacher Ortschronik gefunden, die Geschichte recherchiert und zum Wahrzeichen der Hofstetter Zunft gemacht. Sie habe die ersten Logos entworfen, Veranstaltungsplakate und Urkunden angefertigt und wäre bei fast allen Zunft-Aktivitäten dabei gewesen. "Ihren ursprünglichen Part als Chronistin hatte sie aus zeitlichen Gründen ruhen lassen, nach Beendigung der Vorstandstätigkeit wird sie diesen Posten wieder übernehmen", erklärte Singler.

Nach Beendigung der Feuerwehrbälle habe sie das Schnurren im Dorf belebt, sämtliche Arbeitspläne der Zunft ausgearbeitet und 2009 mit den Schatzsucherinnen ihrem Ritter eine neue Fasentfigur in der Zunft etabliert. Der Kindernachmittag am Fastnachtsdienstag sei auf ihre Initiative hin entstanden und auch die Beteiligung am Hofstetter Sommerspaß habe maßgeblich in Alexandra Singlers Händen gelegen. "Es ist eine besondere Geschichte, die du in 25 Jahren geschrieben hast", betonte der Zunftvorstand und ernannte sie zum ersten Ehrenmitglied. Seitens der Narren gab es sehr großen Applaus, am Ende saß keiner mehr auf seinem Stuhl.