Hofstetten Narrenbrunnen bereichert Mühlenpark

Für den Brunnen-Platz werde die Hinweistafel auf die Nordic-Walking-Strecken un­terhalb der Gemeindehalle demontiert und an anderer Stelle wieder aufgestellt, außerdem werde die dortige Grünfläche entsprechend genutzt. Gemeinderat Bernhard Krämer (CDU) sprach sich für die kleinere Variante aus. Es handle sich um den Notausgang eines kommunalen Gebäudes mit Fluchttreppe, dort sollte nicht eingegriffen werden. Auch Bernhard Kaspar (CDU) sah das so, "obwohl die Variante mit der Malerei viel Charme hätte". Wenn es jedoch neue Vorschriften gäbe oder eine energetische Sanierung der Halle notwendig werde, sei ein separater Brunnen von Vorteil. Für Arnold Allgaier (FW) war bei allem optischen Vorteil der ersten Variante klar: "Die kleinere Variante ist zum Glück auch sehr gelungen, aus Vernunftgründen stimme ich für diese." Für Meinrad Mickenautsch (CDU) hat die Naturstein-Mauer mehr Charme als die Wandmalerei, Hubert Kinast (CDU) befürchtete dagegen eine Kletterwand. Veronika Neumaier (FW) betonte: "Der Narrenbrunnen soll ein eigenständiges Projekt der Narrenzunft bleiben, deshalb kommt nur die kleinere Variante in Frage."