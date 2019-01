Hofstetten Mit 14 Hästrägern fing alles an

Dass auf der alten Handelsstraße zwischen Hofstetten und dem Elztal eine Frau ihr Unwesen getrieben haben soll, gab schließlich den Ausschlag für die Namenswahl. "Alt-Steig", wie die alte Handelsstraße, benannte sich die neue Zunft. Der nächste Schritt sei ein Gespräch mit dem Vorstand der Hof­stetter Narrenzunft gewesen, um ein gutes Miteinander im Dorf zu gewährleisten. "Dann haben wir überlegt, wie die Hexe aussehen soll und haben Informationen gesammelt", erzählt Oberhexe Tobias Uhl.

Vom Masken-Entwurf des Elzacher Schnitzers Konrad Wernet sei man gleich begeistert gewesen, auch der Häs-Entwurf von Amanda Bayer aus Biberach habe in den gewählten schwarz-gelben Zunft-Farben sehr gut gefallen.

Am 5. März 2008 war es dann schließlich so weit: Die Alt-Steig-Hexen wurden als Zunft ins Vereinsregister eingetragen. Um die neue Hof­stetter Narrenfigur bekannt zu machen und um Mitglieder zu gewinnen, präsentierten die sieben Gründungsmitglieder ihre Hexe im Oktober des Jahres erfolgreich im Foyer der Hofstetter Gemeindehalle. "Damit haben wir einige dazu gewonnen, mit 14 Hästrägern und elf Passiven sind wir in die erste Fasent gestartet", erinnert sich Uhl. Zur ersten Fasent-Eröffnung wurde im November 2008 nach Söllingen bei Baden-Baden gefahren, in Hofstetten mischten die Alt-Steig-Hexen am Schmutzigen Donnerstag 2009 erstmals mit.

Ersten Sonntags-Umzug bei den Schergässlern in Lahr-Reichenbach erlebt

Ihren ersten Sonntags-Umzug liefen sie dann bei den Schergässlern in Lahr-Reichenbach und im Jahr darauf wurde der erste Hexenbesen im Dorf aufgestellt. Damals noch ohne Musik und Bewirtung, doch seither wird er jedes Jahr auf dem jetzigen Henry-Heller-Platz unterhalb des Rathauses platziert.

Außer im Jubiläumsjahr. Denn dann wird der Hexenbexen der mittlerweile 70 Aktiven, 25 Passiven und 22 Kinder-Hexen von der Zimmermann-Zunft aus Oberwolfach gestellt.

Der elfte Geburtstag der Hofstetter Alt-Steig-Hexen wird am Samstag, 2. Februar, auf dem Henry-Heller-Platz in der Dorfmitte gefeiert. Um 16 Uhr wird zunächst der Hexenbesen durch die Oberwolfacher Zimmermann-Zunft gestellt, bevor um 17.30 Uhr der Fackelumzug mit 25 Zünften von den Dorfwiesen aus in Richtung Festplatz startet. Dort wird es im großen Festzelt den ganzen Abend lang ein Programm aus Showtänzen und Guggen-Musiken geben. Außerdem gibt es ein Disco-Zelt und verschiedene Bewirtungs-Stände. "Wir rechnen mit 33 Zünften und etwa 1000 Hästrägern", blicken Vorstand Tobias Uhl und Stellvertreterin Jasmin Schultheiß voraus.